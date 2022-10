Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε έρευνα για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του GP Ιαπωνίας της F1 και προαναγγέλει αλλαγές.

To Grand Prix Ιαπωνίας έμελλε να αποδειχθεί ένας αγώνας για γερά νεύρα και δεν σταμάτησε να μας εκπλήσσει ακόμη και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Αρκετά γεγονότα προκάλεσαν προβληματισμό, με το πιο τρανταχτό να είναι η παρουσία του γερανού στην πίστα στον δεύτερο γύρο του αγώνα.

Το γεγονός αυτό εξόργισε πολλούς οδηγούς και όχι μόνο, με αρκετή κριτική να στρέφεται στο πρόσωπο της FIA. Λόγω του μεγέθους που πήρε το ζήτημα, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που επηρέασαν την ημέρα αγώνα, η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε πως θα κάνει διεξοδική έρευνα για να βελτιώσει την ασφάλεια των διαδικασιών που ακολουθεί.

Στο πλαίσιο του Grand Prix ΗΠΑ, η FIA γνωστοποίησε τα ευρήματα της έρευνας που περιλαμβάνουν τομείς από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μέχρι και το πώς λειτουργεί η Διεύθυνση Αγώνα.

Παρά το γεγονός πως έβρεχε, οι συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε να ξεκινήσει ο αγώνας από στάση στην ώρα του. Όλες οι ομάδες ξεκίνησαν με τα ενδιάμεσα ελαστικά έπειτα από τους αναγνωριστικούς γύρους που έκαναν στην πίστα, όμως πιο έντονη βροχή που έπεσε στην πίστα την ώρα της εκκίνησης έκανε τον έλεγχο των μονοθεσίων με τα ενδιάμεσα ελαστικά μεγάλη πρόκληση.

Μετά την έξοδο του Κάρλος Σάινθ στον εναρκτήριο γύρο του αγώνα στην Ιαπωνία, η FIA τονίζει ότι η Διεύθυνση Αγώνα ακολούθησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες όπως ορίζει το πρωτόκολλο για να φθάσει ο γερανός στο σημείο. Αναφέρει όμως ότι λόγω του συμβάντος δεν είχε γίνει αντιληπτό το γεγονός πως ο Πιέρ Γκασλί είχε μπει για αλλαγή ελαστικών, μιας και η Διεύθυνση Αγώνα δεν έχει ως πρωταρχικό ρόλο να ελέγχει τον κάθε οδηγό στην πίστα.

#JapaneseGP this is footage from #gasly overtaking the crane. pic.twitter.com/vISyfQ9xz5