Ο Μπραντ Πιτ μίλησε με τις ομάδες για την ταινία που ετοιμάζει για την F1

Ο σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο Circuit of the Americas και αποκάλυψε τα πλάνα του στους εκπροσώπους των ομάδων της F1.

Μπορεί οι είκοσι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου να οδηγούσαν επί δυόμιση ώρες στην αγωνιστική διαδρομή του Circuit of the Americas, ωστόσο αυτός που έκλεψε την παράσταση την πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν ο Μπραντ Πιτ.

Όπως είναι γνωστό, ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζει μία νέα ταινία με αντικείμενο τη Formula 1. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ένας βετεράνος οδηγός που επιστρέφει στην ενεργό δράση ως μέντορας ενός ανερχόμενου ταλέντου που αποτελεί ακόμα ακατέργαστο διαμάντι.

Ο Αμερικανός βρέθηκε στα paddock της πίστας του Όστιν, πέρασε όλη την ημέρα εκεί παρακολουθώντας τα FP1 και FP2 από τα γκαράζ των ομάδων και είχε και μία συνάντηση με εκπροσώπους τους. Αυτή έγινε παρουσία του CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.

Όμως ο Πιτ δεν ήταν μόνος του. Παρών ήταν και ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, που θα προσθέσει αυτή την αβάφτιστη ακόμα ταινία στην εκπληκτική λίστα που έχει στο ενεργητικό του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ταινίες Armageddon, The Rock, Con Air, Black Hawk Down, όλες τις ταινίες Pirates of the Caribbean, το θρυλικό Days of Thunder στο οποίο ο Τομ Κρουζ ήταν οδηγός NASCAR αλλά και το Top Gun.

Μιλώντας για αυτή τη θρυλική ταινία, στο sequel της, το Top Gun: Maverick, τη σκηνοθεσία είχε ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Tron: Legacy, Oblivion, Only the Brave κ.α.) που ανέλαβε το ρόλο αυτό και για την ταινία του Πιτ. Κοινό πρόσωπο στα δύο project είναι επίσης ο Έρεν Κρούγκερ.

Στη συνάντηση που έγινε στο χώρο φιλοξενίας της F1 στις εγκαταστάσεις του COTA, ο Πιτ και ο Μπρουκχάιμερ εξήγησαν στους διευθυντές των ομάδων τα πλάνα τους για τη ταινία ενώ έκαναν επίδειξη της τεχνολογίας CGI που θα αξιοποιηθεί, δείχνοντας παραδείγματα από το Top Gun: Maverick όπου ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες συνδυάστηκαν αρμονικά με πραγματικά πλάνα δράσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ομάδα παραγωγής της ταινίας θα βρίσκεται και ο Λούις Χάμιλτον, όπως και η μάνατζέρ του, Πένι Τόου.

Φωτογραφία: Ferrari/Twitter