Μεγάλες προσδοκίες από το νέο της οδηγό έχει η οικογένεια της Red Bull και τον βλέπει ως τον επόμενο ηγέτη της AlphaTauri στη θέση του Γκασλί.

Το σκηνικό της Formula 1 αλλάζει σημαντικά το 2023 λόγω των μεγάλων μετακινήσεων οδηγών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Φερνάντο Αλόνσο υπέγραψε στην Aston Martin και δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων που επηρέασε άλλες τρεις ομάδες, McLaren, Alpine και Scuderia AlphaTauri.

H ιταλική ομάδα παραχώρησε τον Πιέρ Γκασλί στους Γάλλους, και στη θέση του υπέγραψαν συμβόλαιο με τον πρώην πρωταθλητή της Formula E, Νικ Ντε Βρις. Ο Ολλανδός στα 27 του χρόνια έπεισε με την one-off εμφάνισή του στο Grand Prix Ιταλίας, πως αξίζει μια θέση στο grid κι έτσι οι άνθρωποι της Red Bull πείστηκαν να κάνουν την κίνηση να τον αποκτήσουν.

Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, μίλησε για τις προσδοκίες που έχει για την AlphaTauri το 2023 στο Dutch Motorsport και αναμένει να δει τον Ντε Βρις σε ηγετικό ρόλο: «Ο Γιούκι είναι νέος και δεν έχει την εμπειρία και το υπόβαθρο που έχει ο Ντε Βρις. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, όμως κρίνοντας από τα δεδομένα, ο Νικ πρέπει να είναι ο ηγέτης της AlphaTauri. H ομάδα θα επωφεληθεί από τη δουλειά που έχει κάνει για τις υπόλοιπες ομάδες αυτά τα χρόνια. Είναι αναπληρωματικός οδηγός για σχεδόν όλες τις ομάδες με κινητήρα Mercedes και έχει δουλέψει επίσης σε διάφορους προσομοιωτές. Τώρα φέρνουμε αυτή την εμπειρία στο σπίτι μας».

Από τη μεριά του ο Ντε Βρις ενημερώθηκε σχετικά με τα λόγια του Μάρκο και απάντησε: «Για εμένα αυτό είναι ένα μεγάλο κομπλιμέντο. Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα εμπειρία στη Formula 1 για να είσαι ηγέτης σε μία ομάδα. Το προσόν αυτό έρχεται από την προσωπικότητά σου, το χαρακτήρα σου και το ποιος είσαι».

Στο 2022, ο Ντε Βρις εκτός από το μονοθέσιο της Williams, έχει δοκιμάσει τα μονοθέσια των Mercedes-AMG και Aston Martin.

seat fit time for @nyckdevries 👌 welcome to Faenza! 🇮🇹 pic.twitter.com/pCHGSJNQmH