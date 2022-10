H Scuderia Ferrari παρέμεινε στην κορυφή των χρόνων και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο GP της F1 στο Όστιν.

Δύο στα δύο για τη Scuderia Ferrari στο Circuit of the Americas, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δέκατου-ένατου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Μετά την πρωτιά του έτερου οδηγού της ιταλικής ομάδας, Κάρλος Σάινθ, στην πρωινή περίοδο, ο Μονεγάσκος εξασφάλισε άλλη μία πρωτιά για την F1-75. Μάλιστα με παραπλήσιο χρόνο – μετά το 1:36.857 του Ισπανού, «έγραψε» 1.36.810, παρότι αυτός δεν είχε τη μαλακή αλλά τη μέση γόμα ελαστικών της Pirelli.

Όμως εδώ είναι και το κλειδί. Είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κανονικά σετ ελαστικών, από αυτά που έχει στη διάθεσή του για το αγωνιστικό τριήμερο. Το ίδιο και οι Βάλτερι Μπότας, Ντάνιελ Ρικάρντο, Κέβιν Μάγκνουσεν και Νίκολα Λατίφι. Δηλαδοί οι οδηγοί που δεν είχαν λάβει μέρος στο FP1.

ALO 📻: "Hamilton has no mirrors today. Unbelievable!" Alonso wasn't overly impressed with Hamilton in FP2 😳 #USGP #F1 pic.twitter.com/yP997pk8WA

Όλοι οι υπόλοιποι, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τα πρωτότυπα σλικ ελαστικά της Pirelli για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023. Δύο γόμες, δίχως διακριτικά. Μάλιστα, για αυτό το σκοπό, η διάρκεια του FP2 αυξήθηκε από τα 60, στα 90 λεπτά. Μάλιστα, όλη η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών ήταν αφιερωμένη στις δοκιμές αυτές.

O Λεκλέρ σημείωσε την καλύτερη επίδοση της ημέρας αρκετά νωρίς στη διαδικασία, όταν κι έκανε stint με τη μέση γόμα, προτού περάσει κι αυτός σε πειραματικά ελαστικά. Πίσω του πλασαρίστηκαν οι Μπότας και Ρικάρντο, αμφότεροι επίσης με την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν φετινά σλικ. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον οδηγό της Ferrari, αυτοί είχαν τη μαλακή γόμα.

Just in case anyone forgot where we are racing this weekend 🙈#USGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/StzJzJjWXd