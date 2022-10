Ο οδηγός της Scuderia Ferrari παραδέχεται πως το 2022 είναι μία σεζόν ενδυνάμωσης χαρακτήρα, όμως δεν θα άλλαζε κάτι από τη φετινή χρονιά.

Με δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες, κανένας δεν περίμενε πως η Scuderia Ferrari όχι μόνο δεν θα διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, αλλά θα το χάσει τόσο εύκολα. Η F1-75 φαινόταν να έχει το προβάδισμα έναντι της Red Bull RB18, όμως το 2022 εξελίχθηκε χειρότερα απ’ ότι οι σεζόν του 2017 και του 2018 όπου η ιταλική ομάδα είχε μονοθέσιο-νικητή.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε το ρόλο του ηγέτη στη Scuderia, όμως πέρα από τα λάθη της ομάδας του και την αναξιοπιστία του μονοθεσίου, υπέπεσε κι εκείνος σε λάθη που του κόστισαν. Ο Μονεγάσκος μίλησε για τις αναποδιές της φετινής σεζόν και το γεγονός πως έχει δεχθεί περισσότερη κριτική απ’ όση πιστεύει πως δικαιούται.

«Δεν πιστεύω πως όταν έκανα λάθη, έπρεπε να επανορθώσω γι’ αυτά. Είχα κίνητρο να τα πάω καλά στον εντός έδρας αγώνα της Ferrari στην Ίμολα, αλλά και στη Γαλλία, ναι, έκανα λάθη. Όμως θα μπορούσαν να συμβούν οπουδήποτε στη σεζόν. Για εμένα δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Πάντα προσπαθώ να πιέσω στο όριο, συνέχεια. Είχα το μεγάλο λάθος στη Γαλλία κι ένα μικρό στην Ίμολα. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Νιώθω πως ο κόσμος μιλάει περισσότερο για τα λάθη μου απ’ όσο πρέπει. Προφανώς, η διαφορά στη βαθμολογία είναι τεράστια και είχαμε συνεχόμενους αγώνες που χάναμε βαθμούς. Κάποια στιγμή, για οτιδήποτε κι αν κάναμε ήμασταν στο μικροσκόπιο. Ως ομάδα πρέπει να δουλέψουμε στο να διαχειριζόμαστε τις Κυριακές μας καλύτερα από εδώ και πέρα», δήλωσε στο racingnews365.com.

O 25χρονος δεν είναι ο μόνος οδηγός της Ferrari που έχει παράπονα για την κριτική που του έχει ασκηθεί. Ο teammate του, Κάρλος Σάινθ, δήλωσε πως οι ίδιοι οι τιφόζι δεν τον ήθελαν να κερδίζει έναντι του Μονεγάσκου.

Παρά την αποτυχία του ίδιου και της ομάδας του να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ο Λεκλέρ θα επέλεγε να μην αλλάξει κάτι από το 2022: «Ειλικρινά, είμαι πολύ χαρούμενος με τη φετινή σεζόν. Φυσικά θα μιλάμε πάντα για τα λάθη μου σε Ίμολα και Γαλλία, αλλά μέσα σε 23 αγώνες, πάντα θα υπάρχει κάποιο σημείο όπου θα κάνεις ένα λάθος, ειδικά όταν μάχεσαι στο όριο. Ήμουν άπληστος στη Γαλλία, σε ένα σημείο που δεν έπρεπε. Μπορεί και στην Ίμολα το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν να μείνω στη θέση μου. Ως οδηγός, πάντα προσπαθείς να δουλέψεις με τις μικρές λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε αγώνα μαθαίνεις και κάτι. Προσπαθείς να είσαι καλύτερος οδηγός. Δεν υπάρχουν πολλά που θα άλλαζα προσωπικά».

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής χρονιάς, ο Λεκλέρ είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας οδηγών με 252 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing.

