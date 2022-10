O Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Circuit of the Americas για το GP ΗΠΑ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για τον Κάρλος Σάινθ και τη Scuderia Ferrari ο δέκατος-ένατος αγώνας της Formula 1 στο 2022, καθώς ο Ισπανός βρέθηκε στην 1η θέση της κατάταξης. Ο Ισπανός οδηγός σημείωσε το 1:36,857 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ θετικά το τριήμερο και όλα δείχνουν πως θα δούμε μία καλή μάχη μεταξύ τους.

Στην 3η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον καλύτερο χρόνο της ημέρας. Στη γερμανική ομάδα είδαμε να πραγματοποιούν αεροδυναμικές δοκιμές, μιας και στο Circuit of the Americas έχουν φέρει αρκετές αναβαθμίσεις. Άκρως θετική η εμφάνιση του Λανς Στρολ που βρέθηκε στην 4η θέση για την Aston Martin, με τον Καναδό να είναι ταχύτερος των Σέρχιο Πέρεζ, Φερνάντο Αλόνσο και Τζορτζ Ράσελ.

All kinds of testing going on in FP1 🧐@LewisHamilton has been rocking the aero rake, while @ShwartzmanRob's Ferrari is adorned in fluorescent paint 🎨#USGP #F1 pic.twitter.com/ooF94jmS30 — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Στην πρώτη 10άδα είδαμε εκπροσώπους από δύο ακόμα ομάδες, με τους Πιέρ Γκασλί και Λάντο Νόρις να σημειώνουν τον 8ο και τον 9ο ταχύτερο χρόνο, για τις Scuderia AlphaTauri και McLaren αντίστοιχα. Πίσω τους ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin).

Ταχύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ήταν ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν της Ferrari, o οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 16η θέση της κατάταξης όντας 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σάινθ. Πίσω του ήταν ο Άλεξ Παλού της McLaren και o Τεό Πουρσέρ της Alfa Romeo.

This place is absolutely packed already! 😍



We're expecting more than 400,000 fans at @COTA this weekend 👀#USGP #F1 pic.twitter.com/M9UzNExrWy — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Tη μοναδική κόκκινη σημαία στη διαδικασία την προκάλεσε ο Αντόνιο Τζοβινάτσι, ο οποίος πήρε τη θέση του Κέβιν Μάγκνουσεν στη Haas για το FP1. O Ιταλός έχασε το πίσω μέρος της VF-22 στη στροφή 6 και προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, με τη ζημιά στο μονοθέσιό του να τον κρατά θεατή σχεδόν σε όλη την περίοδο.

🚩 RED FLAG 🚩



We have a brief stoppage, as Antonio Giovinazzi spins into the wall at Turn 6



He gets the car out of the barrier and is en route back to the pits#USGP #F1 pic.twitter.com/btDPiXXmr3 October 21, 2022

Η δράση συνεχίζεται με το FP2 του Grand Prix ΗΠΑ στη 01:00 ώρα Ελλάδος. Η διαδικασία θα έχει διάρκεια 90 λεπτά, λόγω δοκιμών πειραματικών ελαστικών της Pirelli.

Αποτελέσματα FP1 GP ΗΠΑ

Φωτογραφίες: Ferrari