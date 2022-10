Με «σκληρή γλώσσα» μίλησε ο πρώην πρωταθλητής της F1, Ντέιμον Χιλ, για την απόδοση της Scuderia Ferrari στη σεζόν του 2022.

Μόλις 18 από τους 22 αγώνες έπρεπε να ολοκληρωθούν, ώστε η υπόθεση τίτλος στη Formula 1 να ξεκαθαρίσει για το 2022, με τον Μαξ Φερστάπεν να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά. Η φετινή χρονιά είχε ξεκινήσει με το χειρότερο τρόπο για τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing, o οποίος μετά από τρεις αγώνες ήταν 46 βαθμούς πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

H ιταλική ομάδα είχε το πάνω χέρι στην αρχή του 2022, με την F1-75 να είναι το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Όμως η ιστορία έδειξε πως λάθη της Scuderia, των οδηγών της και η έλλειψη αξιοπιστίας, έφεραν τον Φερστάπεν και τη Red Bull Racing σε πλεονεκτική θέση.

Η εξέλιξη αυτή μας στέρησε μία μάχη μέχρι το τέλος της σεζόν, με αρκετούς να είναι αυτοί που ασκούν έντονη κριτική στη Ferrari. Ανάμεσά τους και ο πρωταθλητής της Formula 1 για το 1996, Ντέιμον Χιλ, ο οποίος εξαπέλυσε τα «βέλη» του προς την ομάδα του Μαρανέλο.

«Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να αποφασίσω εάν η σεζόν κρίθηκε από την εξαιρετική και σχεδόν τέλεια απόδοση των Μαξ Φερστάπεν και Red Bull ή από το γεγονός ότι η Ferrari αυτοκαταστράφηκε. Μερικές φορές εφέτος η απόδοσή τους ήταν αξιοθρήνητη, διότι έδειξαν να είναι πολλά υποσχόμενοι στην αρχή της σεζόν. Πέρα από τις κακές στρατηγικές της ομάδας και μερικά λάθη των οδηγών, έδειξαν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το μονοθέσιο. Δεν κατάφεραν να αποτελέσουν πρόκληση για τον Φερστάπεν», είπε ο Βρετανός στο F1 Nation podcast.

O Φερστάπεν μετρά 12 νίκες φέτος και είναι σε θέση να σπάσει το ρεκόρ περισσότερων νικών σε μία σεζόν που έχουν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Σεμπάστιαν Φέτελ. Για να το καταφέρει, πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον δύο αγώνες στους εναπομείναντες τέσσερις της σεζόν.

Charles Leclerc is OUT 👀



The Ferrari driver had to retire from the race after hitting the wall at Turn 11!



Live odds after Leclerc’s crash ⤵️

M. Verstappen (-750)

L. Hamilton (+1400)

C. Sainz (+2900)

S. Perez (+2900)#FrenchGP



🎥: @TSN_Sports

pic.twitter.com/m1gMXGfbg8