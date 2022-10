Στη Red Bull Racing πιστεύουν πως η Honda μετάνιωσε την αποχώρησή της από την F1 και δεν αποκλείουν την επέκταση της συνεργασίας τους με ορίζοντα 2026.

Το 2019 η Red Bull Racing και η Honda ξεκίνησαν την τεχνική τους συνεργασία, η οποία αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη. Ο Μαξ Φερστάπεν έγινε ο πρώτος πρωταθλητής της ιαπωνικής φίρμας μετά τον Άιρτον Σένα, έπειτα από μία επική σεζόν το 2021.

Η περασμένη, ήταν η τελευταία χρονιά της Honda ως προμηθευτής κινητήρων στη Formula 1, όμως η Red Bull Racing διατήρησε τους κινητήρες των Ιαπώνων, μέσω της Red Bull Powertrains. Στο πλαίσιο του Grand Prix Ιαπωνίας, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πως μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν πιο στενή σχέση, με τα λογότυπα της Honda να επιστρέφουν στο μονοθέσιο των αυστριακών.

Για την αλλαγή πλεύσης της Honda ρωτήθηκε ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, με τον Βρετανό να απαντά στο Channel 4: «Πιστεύω πως το μετάνιωσαν. Πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έκτοτε όλα στη Formula 1 έχουν “πάει” σε ένα τρελό επίπεδο, το ενδιαφέρον δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Έχουν πάρει πλέον μία διαφορετική κατεύθυνση, έχουν επικεντρωθεί στον εξηλεκτρισμό με τα αυτοκίνητα δρόμου τους».

Το 2026 η Formula 1 θα περάσει σε μία νέα εποχή μονάδων ισχύος. Η Red Bull Racing σκοπεύει να εξελίξει μόνη τον κινητήρα της, μέσω της Red Bull Powertrains, όμως ο Χόρνερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε αλλαγές ενόψει.

«Έχουμε επεκτείνει τη συμφωνία μας μέχρι το τέλος του 2025, κάνουν φανταστική δουλειά. Θα έχουμε συνομιλίες για το 2026, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι στον τομέα του ηλεκτρισμού του κινητήρα. Η ισχύς του κινητήρα το 2026 θα είναι κατά 50% ηλεκτρική», πρόσθεσε ο 48χρονος.

Λίγες εβδομάδες πριν την επέκταση της συνεργασίας της Red Bull Racing με τη Honda, επισημοποιήθηκε πως η Porsche δεν θα συνεργαστεί με την αυστριακή ομάδα το 2026 στον τομέα των κινητήρων.

