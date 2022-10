Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα της F1 στο Τέξας, ο Λιούις Χάμιλτον παρακολούθησε από κοντά αγώνα της ομάδας του στο NFL, Denver Broncos.

O επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, δεν κρύβει τα άπλετα ενδιαφέροντά του μακριά από τις πίστες. Ο 37χρονος Βρετανός ασχολείται με τη μουσική, τη μόδα, ενώ δημιουργεί οργανισμούς όπως το Mission 44, για να βοηθήσει νέα παιδιά να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Χάμιλτον είναι επίσης αρκετά ενεργός και πρόσφατα έγινε συνιδιοκτήτης της ομάδας του NFL (National Football League), Denver Broncos. Μάλιστα, με τη Formula 1 να επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα τις ΗΠΑ και το Τέξας, ο οδηγός της Mercedes-AMG, δεν έχασε την ευκαιρία και υποστήριξε την ομάδα του από κοντά στον αγώνα με τους Los Angeles Chargers.

.@LewisHamilton rooting on his Broncos in LA 👋



(via @Broncos)pic.twitter.com/gPOVn6pKkk