Μόλις δύο στροφές απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν του MotoGP και η μάχη του πρωταθλήματος κορυφώνεται στην Κουάλα Λουμπούρ.

Έπειτα από έναν ακόμη δραματικό αγώνα στην Αυστραλία, που έφερε τα πάνω κάτω στο πρωτάθλημα, το MotoGP ετοιμάζεται για το Grand Prix Μαλαισίας το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου. Ομάδες και αναβάτες είναι έτοιμοι για τον 19ο αγώνα της σεζόν, με την πίστα Σεπάνγκ να επιστρέφει για πρώτη φορά από το 2019 στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Η διαδρομή έχει μήκος 5,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 5 αριστερές στροφές και 10 δεξιές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 920 μέτρα, ενώ την Κυριακή στον αγώνα οι αναβάτες θα συμπληρώσουν συνολικά 20 γύρους. Το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Ιταλός θρύλος κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην πίστα, έχνοντας ξερδίσσει έξι φορές, ενώ ο Ντάνι Πεδρόσα έχει 5 pole position στη Μαλαισία, τις περισσότερες από κάθε άλλο αναβάτη.

