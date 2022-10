Γρουσούζικη η στροφή Μίλερ για τον... Τζάκ Μίλερ (vid)

Ο Τζακ Μίλερ δεν πρόλαβε να χαρεί τον αγώνα της πατρίδας του, αλλά στάθηκε τυχερός που δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα με τον Άλεξ Μάρκεθ.

Ο Τζακ Μίλερ έφτασε στον αγώνα της πατρίδας του στο Φίλιπ Άιλαντ ως ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Όλα πήγαιναν θετικά για τον αναβάτη της Ducati ο οποίος τιμήθηκε μάλιστα από τους ανθρώπους της πίστας με την ονοματοδοσία στην στροφή 4 η οποία πλέον ονομάζεται «Miller Corner». Παρόλα αυτά, ο αγώνας δεν κύλησε όπως θα περίμενε ο Μίλερ καθώς στην... δική του στροφή έμελλε να ολοκληρωθεί πρόωρα το GP της πατρίδας του.

Στον 8ο γύρο του αγώνα, ο Μίλερ είχε πλασαριστεί σε καλή θέση με στόχο να παλέψει για τη νίκη. Στα φρένα όμως του πλασαρίσματος για την στροφή 4 (Miller Corner), ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε τον έλεγχο της Honda του. Προσπάθησε να αποφύγει τους αναβάτες μπροστά του, αλλά στο δρόμο του έτυχε να είναι η Ducati του Τζάκ Μίλερ. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να βρεθούν στο έδαφος με τον Μίλερ να έχει πόνους στο δεξί πόδι.

The moment that broke home fan’s hearts! 💔



Watch as a mistake from @alexmarquez73 takes himself and @jackmilleraus out of the #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Fl30sLM1Gy