Τα εκτός F1 ενδιαφέροντα του Βρετανού πολυπρωταθλητή επεκτείνονται στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Ο Λούις Χάμιλτον είναι γνωστό ότι έχει πολλές εξωαγωνιστικές δραστηριότητες και σε διάφορους τομείς. Η τελευταία του αφορά την επένδυση σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του NFL (National Football League), των Denver Broncos. Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική ομάδα, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 έγινε μέλος της ομάδας που έχει την ιδιοκτησία της.

Η ανακοίνωση του δισεκατομμυριούχου Ρομπ Ουόλτον, του βασικού μετόχου των Broncos και κληρονόμου της αλυσίδας Walmart, αναφέρει: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 Σερ Λούις Χάμιλτον στο γκρουπ των ιδιοκτητών. Είναι ένας πρωταθλητής που γνωρίζει τι χρειάζεται για να ηγηθείς σε μια ομάδα που κερδίζει και ένας φανατικός υπέρμαχος της παγκόσμιας ισότητας, μαζί με το δικό του σπορ. Με πάνω από 100 νίκες, ο Λούις θεωρείται ο πιο επιτυχημένος οδηγός της F1 όλων των εποχών. Το μαχητικό του πνεύμα και το πρότυπο αριστείας του θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον οργανισμό των Broncos».

Τον Χάμιλτον υποδέχτηκε και το μεγάλο αστέρι των Broncos, o κουόρτερμπακ Ράσελ Ουίλσον, γράφοντας: «Συγχαρητήρια Λούις Χάμιλτον. Η νίκη είναι μια σηνήθεια».

Οι Denver Broncos αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς οργανισμούς τόσο στην πολιτεία του Κολοράντο όσο και στις ΗΠΑ γενικότερα. Πριν από περίπου ένα μήνα ολοκληρώθηκε η εξαγορά τους από το Walton-Panner Group, σε μια κολοσσιαία συναλλαγή, που είχε ύψος 4,65 δισ. δολάρια (4,56 δισ. ευρώ) και είναι η μεγαλύτερη αγορά αθλητικής ομάδας στην ιστορία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάμιλτον επενδύει σε αθλητική ομάδα. Πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο, μαζί με τη Σερίνα Ουίλιαμς, μετείχαν στο σχήμα του Μάρτιν Μπρόουτον που είχε κάνει πρόταση για την αγορά της Τσέλσι. Η Τσέλσι τελικά πέρασε σε άλλα χέρια, αλλά οι φιλοδοξίες του Βρετανού φαίνεται ότι δεν σταμάτησαν εκεί.

Ο Χάμιλτον προς τιμήν των Broncos έντυσε τον Ρόσκο, το σκύλο που τον συντροφεύει παντού τα τελευταία χρόνια, στα χρώματα της αμερικανικής ομάδας.

Excited to join an incredible group of owners and become a part of the @Broncos story!! Honoured to work with a world class team and serve as an example of the value of more diverse leadership across all sports. Roscoe already thinks he made

the team 😂 #LetsRide 🐎🔥 pic.twitter.com/TSLQdPM8Hz