Η Nissan παρουσιάζει το ProPILOT επόμενης γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη

Θα είναι διαθέσιμο το 2027, με στόχο ασφαλή οδήγηση ακόμα και σε σύνθετα αστικά περιβάλλοντα.

Η Nissan αποκάλυψε τη νέα γενιά του συστήματος υποβοήθησης ProPILOT, το οποίο θα λανσαριστεί στην Ιαπωνία το 2027. Ένας στόλος ηλεκτρικών Nissan Ariya παρουσίασε στο Τόκιο τις δυνατότητές του, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε ιδιαίτερα απαιτητικούς αστικούς δρόμους.

Η νέα έκδοση συνδυάζει το λογισμικό Wayve AI Driver, που βασίζεται σε τεχνολογία embodied AI, με το σύστημα Ground Truth Perception της Nissan, το οποίο αξιοποιεί LiDAR νέας γενιάς. Ο συνδυασμός επιτρέπει στο ProPILOT να κατανοεί πλήρως το περιβάλλον του, να προβλέπει κινήσεις άλλων οδηγών και να αντιδρά άμεσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, προσφέροντας εμπειρία οδήγησης που θυμίζει έναν προσεκτικό και έμπειρο άνθρωπο.

Τα πρωτότυπα οχήματα εξοπλίζονται με 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν LiDAR στην οροφή, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια, ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες και τη νύχτα. Σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές (ProPILOT και ProPILOT 2.0), το νέο σύστημα δεν περιορίζεται σε αυτοκινητόδρομους, αλλά έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον οδηγό και σε περίπλοκες αστικές συνθήκες.

Η Nissan τονίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά και ηρεμία σε οδηγούς και επιβάτες, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ασφαλείς και προσβάσιμες μετακινήσεις στο μέλλον.