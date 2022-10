Στη Red Bull Racing υποστηρίζουν πως δεν τελείωσαν με τις αναβαθμίσεις στην RB18, παρά το γεγονός πως δεν θα είναι καθοριστικές αυτές που έρχονται.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής χρονιάς της Formula 1, όλες οι ομάδες έχουν στρέψει την προσοχή τους στo 2023. Τα σχεδιαστικά τμήματα στα εργοστάσια δουλεύουν «πυρετωδώς» για το σχεδιασμό των επόμενων μονοθεσίων τους.

Στη Red Bull Racing, είδαν τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά το πρωτάθλημα οδηγών στο Grand Prix Ιαπωνίας και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παρά τις επιτυχίες της, η αυστριακή ομάδα δεν σταματά να βελτιώνει την RB18, καθώς σύμφωνα με τον επικεφαλής τεχνικό διευθυντή, Ρομπ Μάρσαλ, ετοιμάζει περαιτέρω αναβαθμίσεις στους επόμενους αγώνες

«Έχουμε μερικά μικρά πράγματα που θα φέρουμε, αλλά δεν θα υπάρξουν μεγάλες αναβαθμίσεις από τώρα μέχρι το Άμπου Ντάμπι. Όλη η προσοχή μας έχει στραφεί τώρα στο 2023», ανέφερε στο F1 Nation Podcast.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανικό της αυστριακής ομάδας, Πολ Μόναχαν, η τελευταία μεγάλη αναβάθμιση ήταν στο δάπεδο της RB18 και ήρθε στη Σιγκαπούρη: «Χάρισαν μερικά χιλιοστά οι αλλαγές που φέραμε, αλλά ήμασταν σε θέση να το κάνουμε επειδή δεν είχαμε ζημιά στα δάπεδα των μονοθεσίων μας στο Βέλγιο, την Ιταλία και την Ολλανδία. Έτσι, επιλέξαμε να φέρουμε την αναβάθμιση αυτή. Θέλαμε να φέρουμε το νέο πάτωμα στον πρώτο αγώνα εκτός Ευρώπης και όχι νωρίτερα. Γι’ αυτό διαλέξαμε τη Σιγκαπούρη».

Η Red Bull Racing βρίσκεται στο επίκεντρο των εξωαγωνιστικών εξελίξεων τις τελευταίες ημέρες. Η αυστριακή ομάδα υπερέβη το όριο δαπανών για το 2021, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά από τους οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1. Η πλειοψηφία των ομάδων ζητά από την FIA να δώσει αυστηρή ποινή στην αυστριακή ομάδα, παρά το γεγονός πως βρέθηκε να παρατυπεί για ποσό μικρότερο του 5% του συνολικού budget cap, που σημαίνει μικρή παραβίαση του ορίου εξόδων (Minor Overspend Breaches of the Financial Regulations).

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com