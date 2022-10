Δεν ανακοινώθηκε η ποινή που θα επιβληθεί στην αυστριακή ομάδα, αναμένεται πάντως να είναι χρηματικό πρόστιμο.

Η FIA ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το αν κάποια ή κάποιες ομάδες της Formula 1 παραβίασαν τους οικονομικούς κανονισμούς της περσινής σεζόν (budget cap). Συγκεκριμένα έγινε γνωστό ότι η Red Bull Racing ξεπέρασε το ανώτατο όριο εξόδων για το 2021, το οποίο ήταν 145 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία, η Red Bull Racing εντοπίστηκε να έχει κάνει μία μικρή παραβίαση του ορίου εξόδων (Minor Overspend Breaches of the Financial Regulations), δηλαδή κάτω από το 5% του ανώτατου ποσού. Αυτό σημαίνει ότι στην αυστριακή ομάδα δεν θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών από το περσινό πρωτάθλημα, αλλά – το πιθανότερο – κάποιο χρηματικό πρόστιμο. Έτσι τα περσινά αποτελέσματα δεν αλλάζουν, κάτι που σημαίνει ότι ο Μαξ Φερστάπεν διατηρεί τον πρώτο του τίτλο οδηγών.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η Aston Martin F1 (η οποία επίσης φημολογείτο ότι είχε υπερβεί το ανώτατο ποσό) ήταν εντός ορίων, απλά παραβίασε τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων της. Η δε Williams Racing βρέθηκε να έχει κάνει μία παλαιότερη διαδικαστική παράβαση, που στη συνέχεια αποκαταστάθηκε έγκαιρα, σε πλήρη συνεργασία με τη FUA και με διαφανή τρόπο. Οι υπόλοιπες 7 ομάδες βρέθηκαν να είναι καθόλα νόμιμες στο κομμάτι του budget cap.

«Η σχετική υπηρεσία της FIA είναι στη διαδικασία καθορισμού των ενεργειών που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς σχετικά με την Aston Martin και τη Red Bull και περαιτέρω πληροφορίες θα κοινοποιηθούν τηρώντας τους κανονισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.