Αναβαθμίσεις τέλος για φέτος για τη Mercedes-AMG που πλέον στρέφει την προσοχή της στην επόμενη χρονιά, όπου προσδοκεί να πρωταγωνιστεί ξανά.

Η Mercedes-AMG θα «ρίξει» τίτλους τέλους στη εξέλιξη του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της Formula 1 στο επερχόμενο Grand Prix ΗΠΑ, καθώς θα φέρει την τελευταία της αναβάθμιση. Η W13 E-Performance είναι το χειρότερο μονοθέσιο που κατασκεύασε η γερμανική ομάδα από το 2011 και δεν έχει καταφέρει να προσφέρει νίκες στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Η αεροδυναμικής φύσεως αναβάθμιση που θα φέρει στην πίστα του Τέξας, έχει δύο στόχους σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανολογίας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν: «Το τελευταίο μας βήμα στην αεροδυναμική βελτίωση θα είναι στο Τέξας και θα μας δώσει ακόμα περισσότερη απόδοση. Το πιο σημαντικό είναι όμως πως με κάθε βήμα, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για την επόμενη χρονιά. Οπότε είναι μέρος της προόδου για το 2023 συν ότι έχουμε αφαιρέσει βάρος από κάποια κομμάτια, κάτι το οποίο ευελπιστούμε να μας φέρει πιο κοντά στο όριο βάρους. Αν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στην απόδοση, τότε θα είμαστε πιο κοντά στις Red Bull και Ferrari».

Επιπλέον ο Σόβλιν, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της πίστας του Τέξας, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για οδηγούς και μονοθέσια: «Είναι μία δύσκολη πίστα, ήταν και πέρυσι αρκετά δύσκολη εμάς. Είχε πολλές αναπηδήσεις και τα ελαστικά υπερθερμαίνονταν πολύ. Δεν θα κάνουμε προβλέψεις για το που θα είμαστε σε απόδοση, θέλουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί η Παρασκευή. Θα δούμε τι προβλήματα έχουμε και μετά θα βελτιώσουμε το στήσιμό μας».

Η πίστα COTA έχει ασφαλτοστρωθεί, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι αναπηδήσεις των μονοθεσίων. Ειδικά φέτος, αυτό το πρόβλημα έγινε εφιάλτης για κάποιες ομάδες και ιδιαίτερα τη Mercedes, μιας και το porpoising την απέτρεψε από το να εντοπίσει τα πραγματικά μειονεκτήματα της W13.

