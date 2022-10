Το Gazzetta στις Σέρρες με τους θρύλους Τρόι Κόρσερ και Τζον ΜακΓκίνες

Ο Βασίλης Ορφανός βρέθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών για μία εκδήλωση όπου οι δύο αναβάτες-θρύλοι των αγώνων μοτοσικλέτας «δίδαξαν» οδήγηση.

Με αφορμή το Legends Track Day, που διοργάνωσε ο Σωτήρης Ζαφειρόπουλος στην πίστα των Σερρών το πρώτο Σ/Κ του Οκτωβρίου, είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να συνομιλήσουμε με τους δύο θρύλους του -επιτρέψτε μου να πω- παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού: τον Τρόι Κόρσερ, που έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα Superbikes οδηγώντας για την Ducati και τον Τζον ΜακΓκίνες, που έχει κατακτήσει 23 νίκες στο διάσημο αγώνα στο Isle of Man -ή ΤΤ όπως συνηθίζεται να λέγεται- με Honda τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι και οι δύο ήταν πολύ απλοί, πολύ φιλικοί, και πρόσχαροι. Οδήγησαν πολλούς γύρους με αρκετές μοτοσυκλέτες από τους αναβάτες που πήραν μέρος στο Legend Truck Day κάνοντας στο τέλος πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις ως προς τις ρυθμίσεις τους. Όταν ο Τρόι Κόρσερ ρωτήθηκε πώς του φάνηκε η πίστα, οι αναβάτες και το όλο κλίμα, που ήταν άκρως εορταστικό και πάρα πολύ όμορφο, απάντησε πολύ άνετα και ακομπλεξάριστα ότι αισθάνεται και είναι ίδιος αναβάτης με όλους όσους παραβρέθηκαν και πήραν μέρος στις Σέρρες. Η μόνη διαφορά είναι στο γεγονός ότι είναι πιο γρήγορος μέσα στην πίστα. Δεν έχει κάποια άλλη διαφορά! Φοβερή και απλή δήλωση θα έλεγα που δείχνει σεβασμό και ισότητα προς όλους. Ήταν πρόσχαρος, οδήγησε γρήγορα, έδωσε συμβουλές, και μόλις άλλαξε βάζοντας τα πολιτικά του ρούχα, έπινε την μπίρα του συνομιλώντας στα paddocks, υπόγραφε αυτόγραφα, φωτογραφιζόταν και ήταν ένας αντιστάρ.

Και ο Τζον Μακγκίνες όμως ήταν εξίσου φιλικός, απλός πρόθυμος να οδηγήσει να συνομιλήσει να υπογράψει πάνω σε φόρμες, κράνη, μέχρι σε μοτοσυκλέτες. Όταν βρεθήκαμε μαζί του, μας σύστησε ο φίλος από τα παλιά και λάτρης των Ducati Πάτροκλος Σμυρναίος. Όταν εξήγησε στον John ότι έχουμε αγωνιστεί έξι φορές στο Rally Dakar σε Σαχάρα και Ατακάμα και ότι έχουμε κερδίσει την κατηγορία μας με Honda, τότε ο ΜακΓκίνες δήλωσε μπροστά μας, ότι εγώ είμαι ο θρύλος και όχι αυτός, λέγοντας : «You are the legend not me». Του απάντησα με πολύ σεβασμό πως, όχι, αυτός είναι ο θρύλος και όχι εγώ. Εκείνος όμως επέμενε: «No, you are the legend». Μάλλον κάτι θα ξέρει παραπάνω, ίσως το τελείως άγνωστο της ερήμου εξιτάρει και τον ίδιο. Τι να πω, έμεινα άφωνος με αυτή τη δήλωση από τις 23 φορές νικητή του ΤΤ. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις αλλά είκοσι τρεις φορές. Το νούμερο είναι ασύλληπτο, όχι να το κάνεις μόνο, αρκεί να το σκεφτείς…





Γεγονός πάντως είναι ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι μεγάλη τιμή να γίνονται στην Ελλάδα με τέτοιους αξιόλογους καλεσμένους που αγαπούν την μοτοσικλέτα μοιράζοντας το ίδιο πάθος για τους αγώνες, τις πίστες, τους ανθρώπους. Βρεθήκαμε όμως και με αξιόλογους Έλληνες αναβάτες που έχουν γράψει ή γράφουν την δική τους ιστορία στο χώρο των αγώνων ταχύτητας όπως με τον Σάκη Σινιώρη πρωταθλητή στα Superbikes και τον Γιάννη Περιστερά που κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια να καταξιωθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Προσεχώς θα διαβάσετε στο Gazzetta μια συνέντευξη με τον Γιάννη μετά από μια χρονιά που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αναβάτες που πλαισίωσαν και βρέθηκαν στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών μαζί με τους διοργανωτές για αυτό το ξεχωριστό τριήμερο. Β.Ο.