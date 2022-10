Μόλις τρεις στροφές απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν του MotoGP, που ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη χώρα των καγκουρό.

Το Grand Prix Αυστραλίας είναι προ των πυλών, με τις ομάδες και τους αναβάτες του MotoGP να ετοιμάζονται για τον 18ο αγώνα του 2022. Η πίστα του Φίλιπ Άιλαντ φιλοξενεί το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου μία μεγάλη μάχη, την ώρα που η υπόθεση τίτλος έχει «πάρει φωτιά».

Η πίστα έχει τεράστια ιστορία των αγώνων μοτοσικλετών - από η δεκαετία του 1920. Στα τέλη του ’80 ανακαινίστηκε και φιλοξένησε αγώνα του MotoGP το 1989 και το 1990, πριν καθιερωθεί μόνιμα στο καλεντάρι από το 1997. Το Φίλιπ Άιλαντ έχει μήκος 4,4 χιλιόμετρα και αποτελείται από 7 αριστερές και 5 δεξιές στροφές.



Το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Μαρκ Μάρκεθ από το 2018, με επίδοση στο 1:28,108, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα καλύψουν 27 γύρους.

