Θρήνος στο χώρο της μοτοσικλέτας: Ο Βίκτορ Στίμαν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 22 ετών

Ο αναβάτης της κατηγορίας Supersport 300 απεβίωσε λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε το περασμένο Σάββατο στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας.

Το θάνατο του νεαρού αναβάτη Βίκτορ Στίμαν ανακοίνωσε η FIM. Ο 22χρονος Ολλανδός που συμμετείχε στο πρωτάθλημα Supersport 300 είχε μία άσχημη πτώση στη στροφή 14 της πίστας του Πορτιμάο, το περασμένο Σάββατο.

Ο Στίμαν, αναβάτης της MTM Kawasaki, τραυματίστηκε σοβαρά και δυστυχώς έχασε την μάχη για τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία FIM. Αρχικά είχε μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο της πίστας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Φάρο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο Στίμαν υπέκυψε στα τραύματά του, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

You’ll never be forgotten. You’ll be forever in our hearts.



