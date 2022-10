Ο Μαρκ Μάρκεθ υποκλίθηκε στον πρωταθλητή Φερστάπεν

Ο Μάρκ Μάρκεθ συνεχάρη τον Μαξ Φερστάπεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Formula 1.

Μπορεί ο κόσμος της Formula 1 με εκείνον του MotoGP να διαφέρει παρασάγγας ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία που τους φέρνουν αρκετά κοντά. Υπάρχουν για παράδειγμα, κοινοί χορηγοί όπως η Red Bull ή κοινοί κατασκευαστές όπως η Honda (το αγωνιστικό τμήμα HRC) που συνδέουν τους δύο κόσμους και σε περιπτώσεις όπως η κατάκτηση του τίτλου από τον Μαξ Φερστάπεν δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από το κοινό των δύο τροχών.

Ένας από τους αναβάτες του MotoGP που έσπευσαν να συγχαρούν τον Ολλανδό πιλότο ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός, 6 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρη τον Φερστάπεν για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου του στη Formula 1. Ο αναβάτης της Repsol Honda ανάφερε: «Συγχαρητήρια στον Μάξ Φερστάπεν που στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής σήμερα για δεύτερη φορά με την ομάδα Red Bull Racing».

Ο Μάρκεθ από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο MotoGP συνεργάζεται με την Honda, το HRC και την Repsol Honda. Έχει οδηγήσει το ιαπωνικό εργοστάσια σε αμέτρητες επιτυχίες, πολλές νίκες και τίτλους και μάλιστα σε στιγμές που η Honda είχε την καλύτερη μοτοσικλέτα στο grid.

Congrats to @Max33Verstappen on becoming world champion today for the second time with @redbullracing

💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/zHCEc0JiTG