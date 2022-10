Οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ θέλουν αλλαγές στα ελαστικά της F1, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να οδηγούν σε βρόχινες συνθήκες.

Στο βρόχινο Grand Prix Ιαπωνίας είδαμε τους οδηγούς να χρησιμοποιούν και τις δύο γόμες ελαστικών της Pirelli για βρόχινες συνθήκες. Τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα, με τα ενδιάμεσα να είναι η προτίμηση των ομάδων. Μάλιστα, οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Νίκολας Λατίφι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την αλλαγή από τη μία γόμα στην άλλη, κάνοντας νωρίς pit-stop και βρέθηκαν εντός βαθμών στα τελικά αποτελέσματα.

Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα, μιας και για μία ακόμα φορά λόγω των καιρικών συνθηκών είχαμε περιορισμένη δράση στη βροχερή Σουζούκα. Ο Μαξ Φερστάπεν που αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο GP Ιαπωνίας, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τα ελαστικά βροχής της Pirelli: «Δεν θέλω να επιτεθώ σε κάποιον, αλλά πιστεύω πως θέλουμε καλύτερα ελαστικά βροχής. Αν δούμε τι μπορούσαν να κάνουν τη δεκαετία του ’90 και του 2000 με το πόσο νερό είχε η πίστα, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε ημέρες δοκιμών πολλών διαφορετικών ελαστικών, όμως χρειαζόμαστε καλύτερα ελαστικά για βροχή. Τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών είναι πολύ αργά και δεν μπορούν να απομακρύνουν πολύ νερό. Γι’ αυτό όλοι προσπαθούν να αλλάξουν γρήγορα στα ενδιάμεσα ελαστικά, διότι πολύ ταχύτερα σε έναν γύρο. Το είδαμε στην Ιαπωνία πως η διαφορά από τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών στα ενδιάμεσα ήταν ακόμα και στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και γι’ αυτό κανένας δεν θέλει τα ελαστικά αυτά. Πρέπει να γίνει κριτική διότι είμαι χαρούμενος να βοηθήσω σε αυτό. Μάλλον πρέπει να οργανώσουμε τεστ με την Pirelli και να δουλέψουμε μαζί ώστε να μπορούμε να οδηγούμε στη βροχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο γύρους και να λέμε πως έχουμε βρόχινο αγώνα».

Από τη μεριά του, ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, συμφώνησε με τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή και έθεσε ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα της βροχής: «Το μεγάλο πρόβλημα με τα μονοθέσια αυτά είναι η ορατότητα. Οτιδήποτε κάνουμε ώστε να μειώσουμε το σπρέι και να βελτιώσουμε την ορατότητα θα μας βοηθούσε πολύ. Επειδή δεν υπάρχει ορατότητα, είναι πολύ επικίνδυνο να είμαστε ο ένας πίσω από τον άλλο, δεν βλέπουμε τίποτα και στο τέλος δεν οδηγούμε καθόλου στη βροχή. Πρέπει να βρούμε λύση για να μειωθεί το σπρέι».

Το πρόβλημα με τα ελαστικά και την ορατότητα δεν είναι κάτι το καινούργιο, με τους οδηγούς να κάνουν συνεχώς παράπονα, όμως δεν υπάρχει κάποια βελτίωση της κατάστασης ή εκπλήρωση των επιθυμιών τους.

