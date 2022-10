Οι αγωνοδίκες του GP Ιαπωνίας έκριναν ότι ο Γάλλος κινούταν υπερβολικά γρήγορα υπό το καθεστώς της κόκκινης σημαίας.

Στο δεύτερο γύρο του Grand Prix Ιαπωνίας, ο Πιέρ Γκασλί έζησε μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές της καριέρας του. Ο Γάλλος άλλαξε εμπρός αεροτομή στο τέλος του πρώτου γύρου και προσπαθούσε να φτάσει στην ουρά των μονοθεσίων πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Όμως στο σημείο που είχε συγκρουστεί στις μπαριέρες ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o Γάλλος κινούνταν με πολλά χιλιόμετρα και πέρασε ακριβώς δίπλα από γερανό που ήταν στην πίστα. Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό του, με τον πατέρα του Ζιλ Μπιανκί να θεωρεί προσβλητική αυτή στιγμή. Σε εκείνο το σημείο η Διεύθυνση Αγώνα είχε διακόψει τον αγώνα με το καθεστώς κόκκινης σημαίας, αλλά ο Γάλλος δεν είχε μειώσει έγκαιρα ταχύτητα.

Pierre Gasly isn’t angry because of the crash or the advertising board. He’s angry because he could’ve SERIOUSLY INJURED HIMSELF. Why aren’t commentators talking about this foolishness from race control??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg