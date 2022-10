Ο Γάλλος οδηγός της AlphaTauri ήταν έξαλλος με την παρουσία γερανού στην πίστα, πριν διακοπεί ο αγώνας.

Στη Σουζούκα, μία πίστα όπου πριν από 8 χρόνια ο Ζιλ Μπιανκί είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μπει σε κώμα και να αφήσει την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο 9 μήνες αργότερα, οι αγωνοδίκες υπέπεσαν σε ένα ακόμα σφάλμα που θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες.

Καθώς το μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ είχε ακινητοποιηθεί μετά από έξοδο του Ισπανού στον πρώτο γύρο, ένας γερανός (παρόμοιος με εκείνον που συγκρούστηκε ο Μπιανκί) μπήκε στην πίστα. Όμως τα μονοθέσια δεν είχαν φθάσει ακόμα στο pit lane.

Pierre Gasly isn’t angry because of the crash or the advertising board. He’s angry because he could’ve SERIOUSLY INJURED HIMSELF. Why aren’t commentators talking about this foolishness from race control??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg