Ο Ολλανδός έκλεισε άθελά του τον Λάντο Νόρις κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Σουζούκα.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να πανηγύρισε την pole position για το Grand Prix της Ιαπωνίας, επικρατώντας στη συναρπαστική μάχη των δέκατων-όγδοων κατατακτήριων δοκιμών του 2022, όμως είναι πολύ πιθανό να τη χάσει εκ των υστέρων.

Ο οδηγός της Red Bull Racing πέτυχε την πέμπτη φετινή του pole και συνολικά δέκατη-όγδοη της καριέρας του, όμως ήξερε πριν καν την πετύχει, πως ήταν υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες.

Max prevails in the closest qualifying of the season! Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H

Συγκεκριμένα, για πιθανή παραβίαση του άρθρου 33.4 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1. Αυτό αναφέρει πως «…οι οδηγοί πρέπει να μην οδηγούν υπερβολικά αργά, επιθετικά ή με τρόπο που μπορεί να κριθεί επικίνδυνος για άλλους οδηγούς».

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Q3, βρέθηκε στο διάβα του Λάντο Νόρις σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο: στη θρυλική 130R.

That was close! 🙈



Lando Norris just avoids Max Verstappen, who gets a huge kick of oversteer coming into the final chicane



No contact is made and they both continue#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L0sztfX65N