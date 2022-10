Τα «έβαλε» με την τύχη του ο Κάρλος Σάινθ μετά το Q3 στη Σουζούκα, καθώς έχασε για μία ακόμα φορά την pole position για λίγα χιλιοστά.

Για μία ακόμη φορά στο 2022, η μάχη των κατατακτήριων δοκιμών αποδείχθηκε ιδιαίτερα συναρπαστική. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position για το Grand Prix Ιαπωνίας με διαφορά μόλις 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν 57 χιλιοστά πίσω από τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing.

Μετά το τέλος του Q3, o Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari είχε ανάμεικτα συναισθήματα καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η διαφορά του από την ταχύτερη επίδοση είναι τόσο μικρή. Όμως πιστεύει πως μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Ήταν ένας πολύ καθαρός γύρος, ένας πολύ καλός γύρος μέχρι την τελευταία στροφή. Στην έξοδο σπίνιαραν οι τροχοί μου, μάλλον χρησιμοποίησα πολύ τα πίσω ελαστικά μου. Είναι κρίμα να χάνω την pole για μισό δέκατο. Είναι τόσες πολλές οι φορές που η διαφορά μου με τον Σαρλ και τον Μαξ είναι μισό δέκατο. Ελπίζω μέχρι το τέλος της σεζόν αυτό το μισό δέκατο να γυρίσει υπέρ μου και να είμαι εγώ στην pole position», ανέφερε ο Σάινθ.

Την ημέρα του αγώνα, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος, με όλες τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για εμφάνιση της βροχής σε κάποιο σημείο στο Grand Prix. Σε αυτό σκοπεύει να στηριχθεί ο Σάινθ και η ομάδα του για να κερδίσουν τον Φερστάπεν: «Πιστεύω πως ο καιρός θα παίξει το ρόλο του. Η βροχή θα έρθει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα. Πιστεύω πως πολλά μπορούν να συμβούν. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες επειδή εκκινώ από την 3η θέση. Καταφέραμε να σώσουμε ένα σετ της μαλακής γόμας σε περίπτωση που το χρειαστούμε. Είμαστε σε καλή θέση να παλέψουμε με τον Μαξ αύριο».

Ο Σάινθ θα εκκινήσει για 13η φορά στο 2022 από τις τρεις πρώτες θέσεις της εκκίνησης. Δίπλα του θα έχει τον Σέρχιο Πέρεζ, τον teammate του Φερστάπεν.

