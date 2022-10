O Μαξ Φερστάπεν έγραψε τον ταχύτερο γύρο στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Σουζούκα.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιαπωνίας, τον 18ο αγώνα φετινό της Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν στην κορυφή της κατάταξης στο FP3. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing στο τέλος της διαδικασίας, σημείωσε το 1:30,671 με τη μαλακή γόμα και ήταν σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου, ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έχει ταχύτητα, όμως μένει να δούμε αν θα πάρει ακόμα μία pole position στο 2022.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του Φερνάντο Αλόνσο της Alpine 4η θέση, ο οποίος ξεπέρασε τον Σέρχιο Πέρεζ και τους οδηγούς της Mercedes-AMG που ωστόσο δεν κατάφεραν να κάνουν καθαρό γύρο. Εντός της πρώτης 10άδας είδαμε οδηγούς δύο ακόμη ομάδων, τους Λάντο Νόρις της McLaren και Λανς Στρολ της Aston Martin. Οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες, με μόλις 7 οδηγούς να βρίσκονται εντός του ίδιου δευτερολέπτου.

Ο καιρός έκανε το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς, με την πίστα της Σουζούκα να παραμένει στεγνή. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τις τρεις γόμες ελαστικών της Pirelli να χρησιμοποιούνται στο τελευταίο 60λεπτο πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές. Η δράση ήταν πολλή, με όλους τους οδηγούς να πραγματοποιούν πολλούς γύρους στην πίστα.

Με δεδομένο πως την Παρασκευή είχαμε βρόχινες συνθήκες, οι ομάδες εστίασαν και στο ρυθμό αγώνα στο FP3, εκτός από την προετοιμασία των κατατακτηρίων. Η πρόγνωση του καιρού για το Grand Prix της Κυριακής κάνει λόγο για μεγάλη πιθανότητα βροχής, όχι όμως από το ξεκίνημα του αγώνα.

Η δράση για το Grand Prix Ιαπωνίας συνεχίζεται στις 9:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 8:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιταλίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com