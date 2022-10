Ένα πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικό τριήμερο περιμένει ομάδες και οδηγούς της F1 στη μαγευτική Σουζούκα, με τον καιρό να έχει τα δικά του σχέδια.

Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Ιαπωνίας να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Την τελευταία φορά που η Formula 1 επισκέφθηκε τη Σουζούκα, η δράση περιορίστηκε σε δύο ημέρες λόγω τυφώνα που έπληξε την περιοχή. Το 2004 και το 2010 οι κατατακτήριες δοκιμές είχαν μεταφερθεί για την Κυριακή πριν τον αγώνα, διότι η βροχή είχε κάνει αδύνατη τη διεξαγωγή τους.

Την Παρασκευή, οι συνθήκες αναμένεται να είναι οι χειρότερες του τριημέρου, με τον καιρό να χαλάει τα σχέδια των ομάδων. Τόσο το FP1 όσο και το FP2 αναμένεται να διεξαχθούν υπό βροχή, κάτι το οποίο δεν χαροποιεί την Pirelli. Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1 θα φέρει πειραματικές γόμες ελαστικών του 2023 για τους οδηγούς στη δεύτερη περίοδο, το οποίο θα έχει διάρκεια 90 λεπτά αντί για 60 λεπτά.

Το Σάββατο, που θα διεξαχθούν το FP3 και οι κατατακτήριες δοκιμές, αναμένεται να είναι η καλύτερη ημέρα για αγωνιστική δράση. H θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, με την ένταση του ανέμου να είναι χαμηλή. Αυτό θα περιπλέξει τα πλάνα των ομάδων σχετικά με το στήσιμο των μονοθεσίων.

Την Κυριακή, που είναι η ημέρα του μεγάλου αγώνα, ο καιρός αλλάζει για ακόμα μία φορά. Ο ουρανός αναμένεται γεμάτος σύννεφα με την πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του Grand Prix να είναι μεταξύ 70 και 75%.

Αυτό αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα, καθώς σε περίπτωση εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών, η σωστή στρατηγική μπορεί να φέρει ακόμα και νίκη. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει ο Μαξ Φερστάπεν να αναδειχθεί πρωταθλητής για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ένα ανατρεπτικό τριήμερο.

Όλη η δράση του Grand Prix Ιαπωνίας παίζει δυνατά στo gMotion by Gazzetta με LIVE τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές, όσο και στον αγώνα.

Nigel Mansell (Canon Williams-Renault FW14B) took Pole Position. Saturday’s wet session meant nobody had the chance to improve on their Friday times. Japanese GP Qualifying, Suzuka, 23rd-24th October 1992. #F1pic.twitter.com/EOfFRtRCJb