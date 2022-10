O Ραλφ Σουμάχερ «ξαναχτυπά» και αυτή τη φορά τα βάζει με τη Mercedes-AMG και την FIA, σχετικά την πιθανή παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της F1 από τη Red Bull Racing.

To εξωαγωνιστικό γεγονός που επισκίασε το Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν η διαρροή για πιθανή παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Formula 1 το 2021 από δύο ομάδες. Οι διαρροές μιλούν για τις Red Bull Racing και Aston Martin, με μία εξ αυτών να φέρεται πως έχει υπερβεί το όριο κόστους κατά ένα μεγάλο ποσοστό.

Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει τα πάνω-κάτω στα paddock της F1, με τους Τότο Βολφ της Mercedes και Ματία Μπινότο της Scuderia Ferrari να έχουν αρκετές ιδιωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο του αγώνα στη Σιγκαπούρη. Όμως δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που το όλο ζήτημα έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota, Ραλφ Σουμάχερ, κατέκρινε την FIA και πιστεύει πως πρέπει να τιμωρηθεί για τη διαρροή προς τα media.

«Η βασική δομή ελέγχου έχει σίγουρα κλονιστεί. Η FIA πρέπει να κάνει έλεγχο στον εαυτό της, διότι δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να διαρρέει κάτι τέτοιο. Ότι κι αν γίνει, εδώ η Formula 1 είναι που πληγώνεται και η FIA έχει την ευθύνη. Η FIA πρέπει επίσης να ελεγχθεί και πιθανότατα να τιμωρηθεί», ανέφερε ο Σουμάχερ στο Sky Sport.

Η Red Bull Racing, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνήθηκε την οποιαδήποτε κατηγορία και απείλησε πως μπορεί να κινηθεί νομικά έναντι άλλων ομάδων. Η Mercedes μέσω του Βολφ τόνισε πως έχει μεγάλη σημασία για την ακεραιότητα της Formula 1 η τήρηση του budget cap, όμως ο Σουμάχερ άσκησε κριτική προς τον Αυστριακό: «Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Τετάρτης, ο Τότο Βολφ με την κριτική που ασκεί, μου φαίνεται σαν κάποιος που δεν ξέρει να χάνει και δεν έχει χωνέψει το γεγονός πως πέρυσι δεν πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι κρίμα».

This doesn‘t look friendly 😭 📸 : @GiulyDuchessa pic.twitter.com/Juy9EbvXqp

Ο Σουμάχερ δεν έμεινε μόνο στον επικεφαλής της Mercedes, αλλά σχολίασε και τα όσα είπε ο Μπινότο της Ferrari, που ζήτησε βαριά ποινή σε περίπτωση παρατυπίας των οικονομικών κανονισμών.

«Πιστεύω πως η εξήγηση που έδωσε ο Μπινότο βγάζει μεγαλύτερο νόημα. Προφανώς δεν πρέπει να παρανομείς. Αλλά αν ισχύει αυτό, τότε σίγουρα ποινή πρέπει να επιβληθεί ποινή», ανέφερε ο Γερμανός.

Σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, αναμένεται η FIA να ανακοινώσει αν υπήρξαν παραβάσεις στους οικονομικούς κανονισμούς.

Mattia Binotto with Toto Wolff yesterday evening, discussing the Budget Cap issue about Red Bull 👀



pic.twitter.com/j9fmHnbAer