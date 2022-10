Το πρωτάθλημα της F1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με τη μαγευτική Σουζούκα στην Ιαπωνία να κάνει την επιστροφή της μετά από τρία χρόνια απουσίας.

Έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα στη Σιγκαπούρη που κρίθηκε τρεις ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, η Formula 1 ταξιδεύει ακόμη πιο ανατολικά. Προορισμός είναι η πίστα της Σουζούκα όπου το τριήμερο 7-9 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο 18ος αγώνας της σεζόν αναμένεται συναρπαστικός, σε ένα σιρκουί που είναι από τα αγαπημένα των οδηγών και επιστρέφει για πρώτη φορά από το 2019.

To Grand Prix Ιαπωνίας διεξήχθη για πρώτη φορά στη Σουζούκα το 1987 κι έκτοτε έχουμε δει αρκετά πρωταθλήματα να κρίνονται στην πίστα αυτή. Φέτος, ο Μαξ Φερστάπεν έχει τη δυνατότητα να γίνει πρωταθλητής για δεύτερη φορά, κάτι που θα χαροποιήσει τη Honda, που παρέχει κινητήρες στη Red Bull Racing. Το ίδιο και τους χιλιάδες οπαδούς της που θα είναι στις εξέδρες. Η διαδρομή έχει μήκος 5.807 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν 53 γύρους. Τελευταίος νικητής ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ενώ το ρεκόρ πίστας το έχει σημειώσει ο Λιούις Χάμιλτον στο 1:30,983.

