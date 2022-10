Ο Γερμανός οδηγός της Haas θεωρεί πως ο Βρετανός του στέρησε την ευκαιρία να βαθμολογηθεί ακόμη μία φορά στην καριέρα του στην F1.

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix Σιγκαπούρης, γίναμε μάρτυρες ενός πολύ παράξενου συμβάντος. Ο Τζορτζ Ράσελ που είχε εκκινήσει από το pit-lane, προσπαθούσε να αναρριχηθεί στην κατάταξη. Στην προσπάθειά του να περάσει τον Μικ Σουμάχερ της Haas στα φρένα για τη στροφή 1, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG κινήθηκε προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να έχει επαφή με τον Γερμανό οδηγό.

Ως αποτέλεσμα, αμφότεροι είχαν κλατάρισμα σε ελαστικά τους και έχασαν κάθε ελπίδα για να πάρουν βαθμούς. Η σύγκρουση αυτή απογοήτευσε τον Σουμάχερ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ράσελ πως εξαιτίας του δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί στη Μαρίνα Μπέι.

«Δυστυχώς η επαφή μας με τον Τζορτζ “σκότωσε” τον αγώνα μας. Ήταν το λάθος μέρος να το προσπαθήσει, πήρε πολύ μεγάλο ρίσκο. Τον καταλαβαίνω γιατί θέλει να ανέβει ψηλά στην κατάταξη γιατί είναι πολύ ταχύτερός μας. Αλλά όλοι μαχόμαστε για βαθμούς. Εγώ πήρα την αγωνιστική γραμμή και με χτύπησε. Δυστυχώς ήταν μία κατάσταση όπου χάσαμε και οι δύο και αυτό μας κόστισε βαθμούς», δήλωσε ο 23χρονος.

Ο Ράσελ δεν πήρε την ευθύνη για την επαφή που είχε με τον Σουμάχερ, όμως ελάχιστοι είναι αυτοί που συμφωνούν μαζί του. Ο πρώην οδηγός αγώνων, Άλεξ Βουρτς, θεωρεί ξεκάθαρα υπαίτιο τον οδηγό της Mercedes, πράγμα ξεκάθαρο στις δηλώσεις του στο αυστριακό τηλεοπτικό δίκτυο ORF: «Ο Ράσελ είπε πως ο Μικ είχε αρκετό χώρο για να αποφύγει την επαφή, αλλά υπήρχε μόνο μία στεγνή γραμμή, οπότε το ένα μέτρο στα δεξιά του Σουμάχερ μέχρι τη λευκή γραμμή δεν μετράει γιατί ήταν βρεγμένο. Για εμένα ο Ράσελ έχει ξεκάθαρη ευθύνη».

Παρά το γεγονός πως προκλήθηκε επαφή που είχε συνέπειες για τον Σουμάχερ, οι αγωνοδίκες επέλεξαν να μην εξετάσουν καν το συμβάν.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επαφή των Σουμάχερ και Ράσελ...

We Cannot let this act of terror go unnoticed pic.twitter.com/4B0g6BjgZH