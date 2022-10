Φέτελ, Χάμιλτον και Φερστάπεν έδωσαν μία εντυπωσιακή παράσταση στα τελικά στάδια του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι.

Μπορεί ο Σέρχιο Πέρεζ να κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, μπορεί η υστέρηση των αγωνοδικών να ήταν αυτή που έκλεψε (αρνητικά) την παράσταση αλλά υπήρχε μία ακόμα μονομαχία που παρότι ήταν ήσσονος σημασίας βαθμολογικά, ήταν άξια μνείας.

Ο λόγος για την τριπλή μάχη των πρωταθλητών στα τελικά στάδια του αγώνα στη φωτισμένη Μαρίνα Μπέι, ανάμεσα στον κάτοχο τεσσάρων παγκόσμιων τίτλων Σεμπάστιαν Φέτελ, τον νυν πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν που ετοιμάζεται να κάτσει ξανά στο θρόνο και τον Λούις Χάμιλτον που έχει επτά τίτλους στο ενεργητικό του.

Φτάνοντας στον γύρο 54 (από τους 59 που συμπληρώθηκαν στον δέκατο-έβδομο γύρο της σεζόν), ο Γερμανός που ήταν έβδομος, άρχισε να βλέπει στους καθρέφτες του τον Βρετανό και τον Ολλανδό.

Παρότι η Aston Martin AMR22 δεν είτε την ταχύτητα των Mercedes W13 και Red Bull RB18, ο 35χρονος κρατούσε πίσω του τους αντιπάλους του, σε μία πίστα όπου μετρούσε πέντε νίκες στο παρελθόν – συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας ως οδηγός της Scuderia Ferrari, το 2019.

Στον γύρο 58 ο Χάμιλτον προσπάθησε να χωθεί στην εσωτερική αλλά η ανεπιτυχής προσπάθεια του, όχι μόνο δεν του επέτρεψε να περάσει τον Φέτελ αλλά αντίθετα, στέρησε από τον 37χρονο και μία θέση έναντι του Φερστάπεν.

Δείτε την εντυπωσιακή κόντρα τους στο παρακάτω video…

Verstappen takes full toll as Hamilton tries to battle past Vettel 💪#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/vGr4mQGPKC