Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Σέρχιο Πέρεζ με τους αγωνοδίκες του GP Σιγκαπούρης, καθώς κράτησε τη νίκη παρά τη χρονική ποινή που επέβαλλαν οι αγωνοδίκες.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης είχε και «τρίτο ημίχρονο», με τον νικητή του αγώνα, Σέρχιο Πέρεζ, να είναι υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες. Ο Μεξικανός «μπήκε στο μικροσκόπιο» καθώς όχι σε μία, όχι σε δύο, αλλά σε τρεις περιπτώσεις άφησε απόσταση από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας άνω από 10 μήκη μονοθεσίου. Μάλιστα οι δύο εκ των τριών ήταν στον 36ο γύρο. Αυτό απαγορεύεται βάση του κανονισμού 55.10 των Αγωνιστικών Κανονισμών της Formula 1, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να το γνωρίζει καλύτερα από όλους, μιας και το 2010 στο GP Ουγγαρίας είχε δεχθεί ποινή διέλευσης για παρόμοιο ατόπημα.



Μετά τους πανηγυρισμούς στο βάθρο, ο Μεξικανός πήγε στο γραφείο των αγωνοδικών για να δώσει εξηγήσεις. Οι αγωνοδίκες άκουσαν τί είχε να πει και αποφάσισαν: Επίπληξη για την πρώτη παράβαση στον 10ο γύρο του αγώνα. Για τη δεύτερη παράβαση που έγινε στον 36ο γύρο μεταξύ των στροφών 9 και 10, ο Πέρεζ δέχθηκε προειδοποίηση από τη Διεύθυνση Αγώνα. Η τρίτη και τελευταία παράβαση του κανονισμού ήταν και πάλι στον 36ο γύρο μεταξύ των στροφών 13 και 14, με τους αγωνοδίκες να αποφασίζουν ποινή 5 δευτερολέπτων. Έτσι, σχεδόν τρεις ώρες μετά το τέλος του αγώνα, επισημοποιήθηκε η νίκη του στη Σιγκαπούρη, μιας και τερμάτισε 7,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Άρα, μετά τη χρονική ποινή, παρέμεινε 2.5 δευτερόλεπτα μετά.

O τεχνικός αναλυτής του F1TV, Σαμ Κόλινς, ανέλυσε μετά το τέλος του Grand Prix τις παραβάσεις του Πέρεζ.

Sam Collins takes a closer look at the Perez/Safety Car incident which is currently under investigation 🔍#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/eEoqRoV39H