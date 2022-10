Ο Βρετανός ήταν πεπεισμένος πως το μονοθέσιό του ήταν ικανό να κερδίσει τον αγώνα της F1 στη Μαρίνα Μπέι, παρά τον τερματισμό εκτός βαθμών.

Με έναν άκρως απογοητευτικό τρόπο εξελίχθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης για τον Τζορτζ Ράσελ. Στις κατατακτήριες δοκιμές ο Βρετανός οδηγός αποκλείστηκε από το Q2, ενώ έπειτα από αλλαγή μονάδας ισχύος, εκκίνησε τον αγώνα από το pit-lane.

Στον αγώνα προσπάθησε να ανακάμψει, όμως η εμφάνισή του ήταν κακή, με αποκορύφωμα η επαφή που είχε με τον Μικ Σουμάχερ της Haas, που του προκάλεσε κλατάρισμα στο πίσω δεξί ελαστικό. Παρά τον τερματισμό εκτός βαθμών, μετά τον αγώνα είχε καλή διάθεση, λόγω της απόδοσης του μονοθεσίου του.

«Η αυτοπεποίθησή μου επέστρεψε όταν καταφέραμε να επισκευάσουμε το μονοθέσιο την Κυριακή. Ο κανονικός μας ρυθμός επέστρεψε και ξεκάθαρα είχαμε ένα μονοθέσιο που είχε τη δυνατότητα να κερδίσει. Είναι κρίμα το πώς εξελίχθηκε το τριήμερο. Ήμασταν πολύ γρήγοροι σήμερα. Αν δεν είχα το συμβάν με τον Μικ θα ήμασταν ξεκάθαρα στην πρώτη 10άδα. Δεν είμαι σίγουρος τι έγινε εκεί, αλλά μερικές φορές έτσι είναι η Formula 1. Είχαμε ένα πολύ καλό σερί, αλλά σήμερα και όλο το τριήμερο τα πράγματα δεν πήγαν με το μέρος μας», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο Ράσελ ήταν ο πρώτος οδηγός που πέρασε στα σλικ ελαστικά στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Η επιλογή αυτή δεν του βγήκε, όμως εξήγησε το λόγο που έγινε αυτό: «Εκείνη τη στιγμή ζήτησα νέο σετ ενδιάμεσων ελαστικών. Σε αυτή την περίπτωση, εμπιστεύομαι την ομάδα και εκείνη εμένα. Πίστευαν πως ήταν η ώρα για τα σλικ. Εκείνη τη στιγμή ήταν η λάθος απόφαση, αλλά απέδωσε αργότερα γιατί στο τέλος του αυτοκινήτου ασφαλείας προσπέρασα τρία μονοθέσια σε έναν γύρο και ήμουν 11ος πριν την επαφή με τον Μικ».

Ο 24χρονος έφυγε από τη Μαρίνα Μπέι με τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, μιας και η ομάδα του τον κάλεσε στα pit για φρέσκο σετ μαλακής γόμας λίγα λεπτά πριν το πέσιμο της καρό σημαίας. Ωστόσο, αφού ήταν εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας, δεν πήρε βαθμό για αυτό το επίτευγμα.



Παρά την κακή εμφάνιση, ο Βρετανός παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας οδηγών, με 203 βαθμούς στο ενεργητικό του.

Not our finest weekend but the team did a mega job to resolve our Quali issues which, combined with our pace in the dry, is a big positive to take. In such a long and demanding season we were bound to have one that didn't go our way, so we chalk this one off and move on to Japan. pic.twitter.com/Dy50v9sCFv