Ο Ρος Μπρον πιστεύει πως ο Χάμιλτον θυσιάζει την αγωνιστική του απόδοση, μία τακτική που είχε ακολουθήσει παλαιότερα ο Μίκαελ Σουμάχερ, για το καλό της ομάδας.

Στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς της Formula 1 είδαμε σε πολλές περιπτώσεις τον Λιούις Χάμιλτον να έχει στα χέρια του ένα ιδιαίτερα δύστροπο μονοθέσιο σε σύγκριση με τον Τζορτζ Ράσελ. Όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος και η ομάδα του, πραγματοποιούσαν πειράματα με το στήσιμο της W13 E-Performance ώστε να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους.

Με τον τρόπο αυτό ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επέλεξε να γίνει «πειραματόζωο», έχοντας εξαρτήματα που έκαναν το μονοθέσιό του βαρύτερο, ενώ παράλληλα δεν είχε το κατάλληλο στήσιμο. Από ένα σημείο κι έπειτα, στη Mercedes σταμάτησαν την τακτική αυτή και η απόδοση του Βρετανού επέστρεψε στα κανονικά της επίπεδα.

Για την επιλογή αυτή του Χάμιλτον, ο διευθύνων σύμβουλος της F1, Ρος Μπρον, θυμήθηκε μία ανάλογη θυσία που είχε κάνει ο Μίκαελ Σουμάχερ, ώστε η Mercedes να γίνει κυρίαρχη δύναμη: «Μπορούμε να συγκρίνουμε τον Χάμιλτον με την κατάσταση στην οποία ήταν ο Μίκαελ όταν είχε έρθει στη Mercedes. O Mίκαελ άλλαξε το ρόλο του τότε και θέλησε να δώσει λύσεις και βοήθησε να χτίσει την ομάδα που κατέκτησε 8 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Θυσίασε τον εαυτό του για το μέλλον της ομάδας και έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να μπουν οι βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Ο Λιούις θα επιστρέψει, είμαι πεπεισμένος. Όπως και η ομάδα του. Πιστεύω πως περίοδοι αδυναμίας που πρέπει να ξεπεράσεις σε κάνουν πιο δυνατό. Το γνωρίζω αυτό από τη δική μου εμπειρία. Χάσαμε τρία πρωταθλήματα στο τέλος στη Ferrari. Η ομάδα θα μπορούσε από την απογοήτευση να διαλυθεί, αλλά συνέβη το αντίθετο. Ήρθαμε πιο κοντά και μετατρέψαμε τις αδυναμίες μας σε προσόντα».

Όντας πλέον 37 ετών, ο Χάμιλτον δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά του στη Formula 1. To συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, με τον ίδιο ωστόσο να μη δείχνει διάθεση να σταματήσει από την ενεργό δράση. Ο ίδιος ο Μπρον πιστεύει μάλιστα πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει και πάλι να κερδίσει.

«Ο Λιούις πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει έρθει το τέλος. Φέτος δεν έχει ένα μονοθέσιο που μπορεί να κερδίσει. Οπότε δίνει όλη του την ενέργεια στο να αλλάξει αυτήν την κατάσταση. Γι’ αυτόν το 2022 είναι ένα τεστ χαρακτήρα», ανέφερε ο Βρετανός στο F1-Insider.

Ο Χάμιλτον διανύει το μεγαλύτερο σερί του δίχως νίκη, μιας κι έχει πλέον φτάσει τους 17 αγώνες δίχως να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

In terms of #SingaporeGP snaps, they don't get much more iconic than this 😍📸 pic.twitter.com/xNz81f8jeJ