Το Grand Prix Σιγκαπούρης , 17ος αγώνας της σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ξεκίνησε βρεγμένος, τελείωσε σε στεγνή πίστα και είχε για πρωταγωνιστή τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος παρά την αμφισβήτηση που δέχεται τον τελευταίο καιρό έκανε εξαιρετική εμφάνιση για να φτάσει στη δεύτερη φετινή του νίκη. Ο Μεξικανός της Red Bull Racing άντεξε στην πίεση του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και πήρε επάξια τη νίκη. Ο Μονεγάσκος πάλεψε για τη νίκη στο τελευταίο, στεγνό κομμάτι του αγώνα αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari τερμάτισε 3ος και ανέβηκε στο βάθρο. Ο Φερστάπεν πήρε την 7η θέση, ύστερα από ένα από σπάνια λάθη του.

Εκκίνηση

Η δυνατή βροχή που ξεκίνησε να πέφτει περίπου δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση του αγώνα ανάγκασε τη Διεύθυνση Αγώνα την καθυστερήσει μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες. Αυτό δεν άργησε πολύ να συμβεί και έτσι τα 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid ( ο Ράσελ εκκίνησε από το pit lane) μία ώρα αργότερα. Η βροχή είχε πλέον σταματήσει αλλά η πίστα ήταν ακόμα βρεγμένη και έτσι όλοι ξεκίνησαν τον αγώνα με τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκίνησε καλύτερα από τον Σαρλ Λεκλέρ και έστριψε πρώτος. Πίσω τους ο Χάμιλτον και ο Σάινθ στριμώχτηκαν με αποτέλεσμα ο Βρετανός να χρειαστεί να βγει για λίγο εκτός πίστας, ωστόσο κατάφερε να κρατήσει την 3η θέση από τον Ισπανό, για να τη δώσει πίσω όμως λίγο αργότερα. Οι Λάντο Νόρις και Φερνάντο Αλόνσο ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις, μπροστά από τους Πιέρ Γκασλί και Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ξεκίνησε καλά και έπεσε στη 12η θέση. Εκεί έδωσε μάχη με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas και είχαν μάλιστα μια μικρή επαφή, με τον Ολλναδό να καταφέρνει να περάσει τελικά. Στη συνέχεια ο Φερστάπεν ανέβασε το ρυθμό του και περνώντας διαδοχικά τους Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα, έφτασε γρήγορα στην 9η θέση.

Ντουέτο κορυφής

Ο Λεκλέρ έχασε την πρώτη θέση στην εκκίνηση αλλά δεν το έβαλε κάτω και προσπαθούσε να μην αφήσει τον Σέρχιο Πέρεζ να απομακρυνθεί, τη στιγμή που ο Κάρλος Σάινθ πίσω τους έχανε όλο και περισσότερο έδαφος. Οι δύο μεγάλωναν συνεχώς τη διαφορά από τον Ισπανό της Ferrari, που δεν έδειχνε ικανός να ακολουθήσει το ρυθμό τους.

Οι διαφορές όμως μηδενίστηκαν νωρίς, όταν στον 7ο γύρο οι Λατίφι και Ζου είχαν μια σύγκρουση, που άφησε την Alfa Romeo του Κινέζου οδηγού ακινητοποιημένη στην πίστα και έστειλε τον Καναδό στα pit με σπασμένη ανάρτηση. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά κανένας από τους οδηγούς που συνέχιζαν δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών.

Onboard view from Zhou of the contact with Latifi



⚠️ SAFETY CAR ⚠️ has been deployed#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8bghFl10X4 — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Στην επανεκκίνηση ο Πέρεζ κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Λεκλέρ, όπως και ο Σάινθ μπροστά από τον Χάμιλτον. Πιο πίσω όμως ο Φερστάπεν βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί και να περάσει τον Φέτελ. Επόμενος στόχος για τον Ολλανδό ήταν ο Γκασλί, ο οποίος δεν έφερε ιδιαίτερη αντίσταση και έτσι ο Φερστάπεν κέρδισε δύο θέσεις μέσα σε ένα γύρο και ανέβηκε 7ος.

Μάχη πρωταθλητών

Ο Φερστάπεν έφτασε γρήγορα πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο και εκεί κατάλαβε για άλλη μία φορά πόσο δύσκολο είναι να περάσεις τον Ισπανό. Παρότι η Red Bull ήταν καθαρά ταχύτερη από την Alpine, ο Αλόνσο με την αμυντική του οδήγηση κατάφερνε να κρατάει πίσω του τον Φερστάπεν, ο οποίος δεν είχε τη βοήθεια του DRS, καθώς λόγω συνθηκών ήταν απενεργοποιημένο. Η μάχη αυτή επέτρεψε στον Νόρις να πάρει ανάσα στην 5η θέση και να απομακρυνθεί από τον Αλόνσο.

Πιο μπροστά, ο Σέρχιο Πέρεζ λίγο-λίγο αύξανε τη διαφορά του από τον Λεκλέρ, η οποία πλέον πλησίαζε στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Μεξικανός δεν έδειχνε να απειλείται ουσιαστικά από τον Μονεγάσκο και κάθε φορά που ο Λεκλέρ έκανε ένα γρήγορο γύρο εκείνος κατάφερνε να κάνει ένα λόγο γρηγορότερο. Και πάλι οι δύο τους είχαν αφήσει πολύ πίσω τον Σάινθ, η διαφορά του οποίου από την κορυφή πλησίαζε στα 10 δευτερόλεπτα.

Η κρίσιμη ώρα της αλλαγής

Γύρο με το γύρο η πίστα στέγνωνε όλο και περισσότερο και τα ενδιάμεσα ελαστικά άρχισαν να φθείρονται. Πλησίαζε επομένως για ομάδες και οδηγούς η κρίσιμη απόφαση για το πότε θα σταματήσουν για αλλαγή ελαστικών ποια θα είναι αυτά τα ελαστικά. Ο αγώνας βρισκόταν λίγο πριν από το πρώτο τρίτο του αλλά οι συζητήσεις ανάμεσα στους μηχανικούς στρατηγικής των ομάδων είχαν ανάψει για τα καλά. Η απόφαση αυτή ήταν κρίσιμη: θα μπορούσε να φέρει το πολύ καλό αποτέλεσμα ή να καταστρέψει τον αγώνα ενός οδηγού.

Προτού συμβεί οτιδήποτε από αυτά, ο ωραίος αγώνας του Αλόνσο, που ήταν ο 350ός της καριέρας του τερματίστηκε πρόωρα. Ο κινητήρας στο μονοθέσιο της Alipne σταμάτησε να λειτουργεί και ο Ισπανός αναγκάστηκε να παρκάρει στην άκρη της πίστας. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και ο πρώτος οδηγός έριξε τη «ζαριά».

Αυτός ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος μπήκε στα pit και άλλαξε τα ενδιάμεσα ελαστικά με ένα σετ μεσαίας γόμας των σλικ της Pirelli. Ήταν μια θαρραλέα επιλογή, που δεν έφερε όμως μεγάλα οφέλη καθώς η πίστα γλιστρούσε ακόμα πολύ και οι χρόνοι του όχι απλώς δεν έπεφταν, αλλά ήταν με διαφορά το πιο αργό μονοθέσιο στην πίστα. Η εγκατάλειψη του Αλόνσο, όμως, ελευθέρωσε τον Φερστάπεν, ο οποίος άρχισε αμέσως να γράφει γρήγορους γύρους και να πλησιάζει τον Νόρις που ήταν μπροστά του.

Παρουσιάστηκε κι άλλη ευκαιρία για αλλαγή ελαστικών λίγο αργότερα, όταν ο Άλεξ Άλμπον στην έξοδο μιας κλειστής στροφής είχε πολύ έντονη υποστροφή και χτύπησε μετωπικά στην τσιμεντένια μπαριέρα. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας εμφανίστηκε ξανά αλλά και πάλι κανείς δεν μπήκε στα pit, εκτός από τον ίδιο τον Άλμπον, που σιγά-σιγά επέστεψε στο γκαράζ της Williams για να εγκαταλείψει.

Με το που έληξε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, σχεδόν αμέσως είχαμε το επόμενο, όταν ο κινητήρας στην Alpine του Εστεμπάν Οκόν παρέδωσε πνεύμα μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο πυκνού καπνού. Και πάλι όμως δεν υπήρξε κινητικότητα στο pit lane.

LAP 33/61



More drama - Hamilton has hit the barriers!



He's reversed out and got going but has lost a place to Norris with Verstappen now directly behind 😮#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/detDPdmild — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Ο Χάμιλτον, που πίεζε τον Κάρλος Σάινθ, έχασε το φρενάρισμα και έπεσε στην μπαριέρα. Περιέργως, η ζημιά στο μονοθέσιο της Mercedes δεν ήταν μεγάλη και ο Βρετανός έκανε όπισθεν και επέστρεψε στον αγώνα, έχοντας χάσει μόνο μία θέση, από τον Λάντο Νόρις.

Η κίνηση της Ferrari

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που πήρε το ρίσκο και μπήκε στα pit για να αλλάξει τα ενδιάμεσα ελαστικά με σλικ μεσαίας γόμας. Αυτό έγινε όταν επιτέλους οι χρόνοι του Ράσελ, που είχε βάλει σλικ αρκετούς γύρους νωρίτερα, άρχισαν να είναι καλύτεροι από εκείνων που είχαν ενδιάμεσα. Το pit stop της Ferrari δεν ήταν καλό και όταν στον επόμενο γύρο ο Πέρεζ μπήκε για τη δική του αλλαγή, επέτρεψε στην πίστα άνετα στην πρώτη θέση και με διαφορά σχεδόν 7 δευτερολέπτων.

Ενώ η κίνηση στο pit lane αυξανόταν, αφού όλοι έμπαιναν για αλλαγή ελαστικών, ο Γιούκι Τσουνόντα έχασε τον έλεγχο της AlphaTauri και έπεσε με ταχύτητα στις μπαριέρες. Η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας ήταν αναπόφευκτη, με όλα να ξεκινούν πάλι από την αρχή. Οι McLaren που έκαναν τελευταίες το pit stop τους ήταν ωφελημένες, με τον Νόρις να επιστρέφει στην πίστα μπροστά από τον Φερστάπεν και τον Ρικάρντο να κερδίζει πολλές θέσεις και να ανεβαίνει στην 6η θέση, μπροστά από τους Στρολ, Φέτελ, Χάμιλτον και Γκασλί.

Αυτήν τη φορά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έμεινε στην πίστα αρκετή ώρα, αφού έπρεπε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Τσουνόντα και να επισκευαστεί η μπαριέρα. Όταν επιτέλους έφυγε και ο αγώνας ξαναξεκίνησε, όλα τα μονοθέσια είχαν πλέον σλικ ελαστικά και οι διαφορές τους είχαν μηδενιστεί.

Δράμα στην επανεκκίνηση

Στην επανεκκίνηση ο Πέρεζ κράτησε με ευκολία την πρώτη θέση από τον Λεκλέρ, ο οποίος επίσης δεν κινδύνεψε από τον Σάινθ. Ο Φερστάπεν όμως ήταν υπερβολικά επιθετικός και στην προσπάθεια να περάσει τον Νόρις μπλόκαρε τους τροχούς του και χρειάστηκε να μπει «φρεναριστός» στην περιοχή διαφυγής. Τα ελαστικά του καταστράφηκαν σε αυτήν την προσπάθεια και χρειάστηκε να μπει στα pit για να τα αλλάξει, πέφτοντας στην προτελευταία θέση, που ήταν η 13η, αφού στο μεταξύ ο Ράσελ είχε συγκρουστεί με τον Σουμάχερ και είχε κλατάρισμα που τον έριξε τελευταίο.

LAP 40/61



Huge lock up from Verstappen!



He runs wide but gets going again but has to pit for new tyres #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/cuf7fxFXTH — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Κι ενώ ανακοινώθηκε ότι ο Σέρχιο Πέρεζ βρισκόταν υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση των κανονισμών για το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ο Μεξικανός είχε πιο άμεσα ζητήματα να ασχοληθεί. Ο πολύ γρήγορος Λεκλέρ είχε κολλήσει πίσω του και τον πίεζε ασφυκτικά, επιδιώκοντας φυσικά να του πάρει την πρώτη θέση. Όταν ενεργοποιήθηκε και το DRS, για πρώτη φορά στον αγώνα, ο Λεκλέρ είχε άλλο ένα «όπλο» στα χέρια του και επιτέθηκε ακόμα πιο δυνατά. Καθώς όμως για να προσπεράσει έπρεπε να πατήσει στο ακόμα βρεγμένο κομμάτι της πίστας, ο Μεξικανός κατάφερνε να αμυνθεί και να διατηρήσει αυτήν την πολύτιμη πρωτοπορία.

22 mins to go...



Perez under pressure 😮



Can the Mexican hold off Leclerc? #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/OQZhXN8THo — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Γύρο με το γύρο ο Λεκλέρ έμενε πίσω από τον Πέρεζ, καθώς παρότι ήταν φανερά ταχύτερος, απλώς δεν μπορούσε να προσπεράσει και ο Μεξικανός οδηγούσε χωρίς λάθη. Το λάθος έδειχνε αναπόφευκτο και αυτός που το έκανε πρώτος ήταν ο οδηγός της Ferrari, που γλίστρησε λίγο παραπάνω στην έξοδο μιας στροφής και έμεινε 1,5 δευτερόλεπτο πίσω και εκτός ζώνης DRS.

Φερστάπεν για βαθμούς

Πιο πίσω, ο Μαξ Φερστάπεν προσπαθούσε να διασώσει ό,τι περισσότερο μπορούσε από αυτόν τον αγώνα, καθώς βρισκόταν στην 11η θέση και προσπαθούσε να φτάσει τον Βάλτερι Μπότας που βρισκόταν μπροστά του και να μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα. Η διαφορά ταχύτητά τους ήταν πολύ μεγάλη και ο Ολλανδός εύκολα έφτασε και πέρασε. Αμέσως μετά ο Φερστάπεν συνάντησε στην πίστα τον Γκασλί, τον οποίο πέρασε επίσης εύκολα και ανέβηκε στην 9η θέση.

Στην κορυφή, μετά τη φρενήρη προσπάθεια των προηγούμενων γύρων, ο Σαρλ Λεκλέρ σταμάτησε να πιέζει τον Πέρεζ και έδειξε να συμβιβάζεται με τη 2η θέση. Ωστόσο, από τη Ferrari πήρε το μήνυμα να μην αφήσει τη διαφορά να περάσει τα 5 δευτερόλεπτα, αφού ο Μεξικανός βρισκόταν υπό διερεύνηση, που θα γινόταν μετά το τέλος του αγώνα, και υπήρχε το ενδεχόμενο ποινής, που θα έφερνε τον Μονεγάσκο στην πρώτη θέση.

Να ‘τανε το ‘21

Ο Φερστάπεν ήταν πολύ πιο γρήγορος από όσους ήταν γύρω του και έφτασε πίσω από τον Λούις Χάμιλτον, αναβιώνοντας την περσινή τους μάχη. Καθώς με όλες τις καθυστερήσεις ο αγώνας θα ολοκληρωνόταν στις 2 ώρες διάρκειας και όχι στους 61 γύρους που ήταν αρχικά προγραμματισμένοι, ο Ολλανδός είχε μπροστά του μόνο 6 λεπτά, δηλαδή 3 ή 4 γύρους για να περάσει και να κερδίσει άλλη μία θέση.

Στην πίστα σε εκείνο το σημείο είχε σχηματιστεί το «τρενάκι των πρωταθλητών» καθώς και ο Χάμιλτον ήταν κολλημένος πίσω από τον Φέτελ. Δώδεκα παγκόσμια πρωταθλήματα μέσα σε λίγα μέτρα ασφάλτου. Ο Χάμιλτον όμως στην προσπάθειά του να περάσει τον Φέτελ έκανε άλλο ένα λάθος, που επέτρεψε στον Φερστάπεν να περάσει και να του πάρει την 8η θέση.

Eight minutes + one lap to go



Perez is stretching his lead at the front BUT he'll be investigated for an earlier incident with the Safety Car after the race 👀#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/WIySk4dPHd — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Η καρό σημαία έπεσε τελικά μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ, που κατάφερε άνετα να φτιάξει διαφορά μεγαλύτερη από 5 δευτερόλεπτα από τον Σερλ Λεκλέρ, που στο τέλος έχανε πολύ χρόνο και τερμάτισε δεύτερος. Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο στο 4-5 της McLaren και ακολούθησαν οι Λανς Στρολ, Μαξ Φερστάπεν, που στον τελευταίο γύρο πέρασε τον Σεμπάστιαν Φέτελ, Λούις Χάμιλτον και Πιέρ Γκασλί.

Επόμενος αγώνας το επόμενο Σαββατοκύριακο (7-9 Οκτωβρίου) είναι το GP Ιαπωνίας στη φημισμένη Σουζούκα.

