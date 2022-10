Τεράστια νίκη για τον αναβάτη της KTM, φωτιά στο πρωτάθλημα με τον Κουαρταραρό να μένει στο μηδέν.

Το GP Ταϊλάνδης ήταν ένας αγώνας που έφτασε πολύ κοντά στο να μην ξεκινήσει λόγω καιρού αλλά τελικά μάς έδωσε έναν πολύ ωραίο αγώνα, τον οποίο κέρδισε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της ΚΤΜ. Ο Πορτογάλος είναι σπεσιαλίστας στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι αναβάτες στην Μπουριράμ και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά φέτος. Η εργοστασιακή ομάδα της Ducati συμπλήρωσε τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου, με τον Τζακ Μίλερ στη 2η και τον Πέκο Μπανάια στην 3η θέση. Ο Φάμπιο Κουαραραρό της Yamaha τερμάτισε στη 17η θέση και δεν βαθμολογήθηκε, κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά του από τον Μπανάια στη βαθμολογία έπεσε στους μόλις 2 βαθμούς.

Ο αγώνας στην πίστα Τσανγκ ξεκίνησε με καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έκανε αδύνατη τη διεξαγωγή του. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι Ducati έκαναν την παραδοσιακά πολύ δυνατή τους εκκίνηση, με τον Μάρκο Μπεζέκι να κρατάει την πρώτη θέση και τους Πέκο Μπανάια, Τζακ Μίλερ και Χόρχε Μαρτίν να ακολουθούν. Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε επίσης πολύ καλή εκκίνηση και ανέβηκε στοην 5η θέση.

