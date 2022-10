Οι ουρανοί άνοιξαν και η πίστα Τσανγκ μετατράπηκε σε λίμνη κάνοντας αδύνατη την εκκίνηση.

Η εκκίνηση του GP Ταϊλάνδης, του 16ου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP δεν έγινε στην ώρα που ήταν προγραμματισμένη (11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας) καθώς μια τρομακτική καταιγίδα πάνω από την πίστα έριξε τόσο πολύ νερό που ανάγκασε τους διοργανωτές να την αναβάλουν.

Η ημέρα στην πίστα Τσανγκ ξεκίνησε στεγνή και ο αγώνας της Moto3 έγινε κανονικά. Αργότερα όμως, λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση της Moto2 ξεκίνησε να βρέχει. Όσο προχωρούσε η ώρα η βροχή γινόταν όλο και πιο δυνατή, με αποτέλεσμα ο αγώνας Moto2 να διακοπεί με κόκκινη σημαία ενώ είχαν συμπληρωθεί οι 8 από τους 16 γύρους και ο Τόνι Αρμπολίνο βρισκόταν στην πρώτη θέση. Καθώς η βροχόπτωση δεν έδειχνε να μειώνεται, ο αγώνας της μεσαίας κατηγορίας διακόπηκε οριστικά και οι αναβάτες πήραν μισούς βαθμούς.

We are delayed... if you hadn't guessed 🌧️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/2YQ34y3ZGw