O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μαρίνα Μπέι.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Σιγκαπούρης για τον Λιούις Χάμιλτον και τη Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1 του 17ου αγώνα της φετινής χρονιάς στη Formula 1. O Χάμιλτον στην τελευταία του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα έγραψε χρόνο 1:43,033 και πήρε την 1η θέση όντας 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 3η θέση να είναι τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Οι τρεις κορυφαίες ομάδες ήταν κοντά μεταξύ τους, όμως η πιο κοντινή ήταν η Alpine, με τον Έστεμπαν Οκόν 1,7 δευτερόλεπτα πιο αργό. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Λανς Στρολ στην πρώτη 10άδα με ταχύτερο χρόνο στη μέση γόμα ελαστικών, με τον Καναδό να προκαλεί επίσης τη μοναδική κόκκινη σημαία της διαδικασίας.

Lewis Hamilton goes fastest! 🚀



The Mercedes driver takes the top spot with 5 minutes remaining in FP1#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8Avnqj8pGV — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP1 του Grand Prix Σιγκαπούρης. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία είδαμε τα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα για να γράψουν τα πρώτα τους περάσματα στη Μαρίνα Μπέι, μετά από τρία χρόνια. Ήταν πολύ σημαντικό για όλους τους οδηγούς να δουν την κατάσταση της πίστας, τις συνθήκες και το πόση πρόσφυση προσφέρει.

Charles returns to the track! 🙌



After a break watching from the sidelines due to some brake issues, he's back sending it round Singapore 👊#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/EcGW397WPP — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Μετά από τη συμπλήρωση 15 λεπτών, ο Φερστάπεν ήταν στην κορυφή των χρόνων με το 1:44,748 έχοντας τη μέση γόμα ελαστικών, ενώ πίσω του είχε τους Αλόνσο και Πέρεζ. Προβλήματα αντιμετώπισε η Ferrari με το μονοθέσιο του Λεκλέρ, με τους μηχανικούς να εργάζονται μανιωδώς να επισκευάσουν τη βλάβη. Μικρή έξοδο είχε ο Ράσελ, ο οποίος ακούμπησε τον τοίχο στη στροφή 11.

Στα επόμενα λεπτά, είδαμε τους οδηγούς να ολοκληρώνουν τα αρχικά τους προγράμματα, με την κατάταξη να αλλάζει ελάχιστα. Όταν επέστρεψαν στα γκαράζ τους, οι ομάδες έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές στο στήσιμο των μονοθεσίων.

O Λεκλέρ βγήκε στην πίστα έχοντας χάσει 25 λεπτά, κι ανέβηκε άμεσα στην 9η θέση. Λίγα ήταν τα μονοθέσια στην πίστα σε εκείνο το σημείο, μιας και τα προγράμματά τους για το δεύτερο μισό δεν είχαν ξεκινήσει.

📻: "I had a moment"



Carlos ALMOST loses it 😲



Never underestimate just how tricky a street circuit can be 😅#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8R96LgX5jE — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Στην αρχή του δεύτερου ημιώρου, είδαμε τους πρώτους οδηγούς με τη μαλακή γόμα να βγαίνουν στην πίστα. Ο Ρικάρντο σκαρφάλωσε στην 7η θέση, ενώ στην πρώτη 10άδα βρέθηκε και ο Κέβιν Μάγκνουσεν. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Red Bull, με τον Φερστάπεν να γράφει το 1:43,117 και ήταν επτά δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σέρχιο Πέρεζ.

Μόλις ο Ολλανδός σημείωσε το χρόνο του, η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της. Ο Στρολ στην έξοδο της στροφής 5 ακούμπησε τον τοίχο, αλλά η πίσω αριστερή ανάρτηση κατέρρευσε. Ο Καναδός σταμάτησε σε έξοδο διαφυγής, αλλά η διαδικασία διεκόπη.

Lance Stroll is going very slowly 👀



It looks as if the Canadian driver has had a moment with the barriers on-track! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/SImxST7GK7 — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Η πράσινη σημαία κυμάτισε με 16 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία. Ο Σάινθ ανέβηκε στην 3η θέση με έναν κακό γύρο και λίγο έλλειψε να φύγει στον τοίχο στην τελευταία στροφή. Από τη μεριά του ο Λεκλέρ ανέβηκε στη 2η θέση, όντας τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν.

Ο Χάμιλτον ήταν αυτός που έδειξε ότι η Mercedes μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στο τριήμερο. Ο Βρετανός με το 1:43,033 ανέβηκε στην 1η θέση με τον ταχύτερο χρόνο. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο μπροστά από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

Προβλήματα στη διαδικασία αντιμετώπισαν στην Alpine με τον Αλόνσο να έχει διαρροή λαδιού στο κιβώτιο. Πρόβλημα είχε και ο Πέρεζ, ο οποίος επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του δίχως να λειτουργεί η μονάδα ισχύος του.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με τον Φερστάπεν να έχει μία μικροέξοδο. Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης.

Max finds himself pushing a bit too hard and runs deep 😲



The Dutchman is forced into a quick pirouette to continue on 🔄#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/E8gR4p3fGP — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Αποτελέσματα FP1 GP Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG