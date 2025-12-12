F1 - Τι άλλαξε βαθμολογικά τους τελευταίους 12 μήνες
Η μετάβαση από το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2024 σε εκείνο του 2025 συνοδεύτηκε από σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών, αντικατοπτρίζοντας ένα περιβάλλον που άλλαξε δραματικά μέσα σε έναν μόλις χειμώνα. Η πιο καθοριστική εξέλιξη ήταν η άνοδος της McLaren Racing, η οποία μετά το πρωτάθλημα κατασκευαστών έκανε το επόμενο βήμα και κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τον Λάντο Νόρις.
Έτσι, εκτόπισε τη Red Bull Racing, η οποία για πρώτη φορά μετά το 2020 έμεινε άτιτλη, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν έφτασε το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.
Τι άλλαξε στο πρωτάθλημα οδηγών
Στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Λάντο Νόρις ανέβηκε από την τρίτη θέση του 2024 στην κορυφή το 2025, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Η μεγάλη του άνοδος σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος μετακινήθηκε από την έκτη θέση του 2024 στην τρίτη το 2025, επαναπροσδιόρισαν τη δυναμική της McLaren ως πλήρους φαβορί στο νέο κανονιστικό περιβάλλον. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως ο Νόρις συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς απ’ ότι ο Μαξ Φερστάπεν το 2024.
Αντίθετα, ο Ολλανδός της Red Bull Racing υποχώρησε από την κορυφή στην δεύτερη θέση, σημειώνοντας για πρώτη φορά μετά από χρόνια ότι η Red Bull Racing δεν είχε πλέον το απόλυτο τεχνικό πλεονέκτημα. Σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά, 7 οδηγοί είχαν τριψήφιο αριθμό βαθμών.
2024 🆚 2025
A season's worth of Drivers' Standings shuffling! 👀🔀#F1 pic.twitter.com/LdaJPm13Ak— Formula 1 (@F1) December 11, 2025
Τι άλλαξε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών
Αντίστοιχες αλλαγές σημειώθηκαν και στους κατασκευαστές. Η McLaren Racing διατήρησε το στέμμα της κατακτώντας 167 βαθμούς περισσότερους, δείχνοντας τη συνολική της πρόοδο. Η Mercedes-AMG κατάφερε να πάρει τη 2η θέση έχοντας 183 βαθμούς λιγότερους απ’ ότι η Scuderia Ferrari την περασμένη χρονιά.
Η Red Bull Racing έχοντας σχεδόν αποκλειστικά τη συνεισφορά του Μαξ Φερστάπεν ήταν 3η, ενώ η Scuderia Ferrari από 2η το 2024 έπεσε στην 4η θέση φέτος. Η Williams ήταν η 5η ομάδα που είχε τριψήφιο αριθμό βαθμών, ενώ καμία ομάδα δεν είχε μονοψήφια νούμερα. Αυτό δείχνει τη διαφορά στην κατανομή βαθμών από τη μία χρονιά στην άλλη.
The constructors' championship looks WILDLY different to how it did 12 months ago 🤯#F1 pic.twitter.com/9AzeU3NMET— Formula 1 (@F1) December 12, 2025