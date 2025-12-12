Πολλά άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο στη Formula 1, με τη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών να λέει δύο διαφορετικές ιστορίες.

Η μετάβαση από το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2024 σε εκείνο του 2025 συνοδεύτηκε από σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών, αντικατοπτρίζοντας ένα περιβάλλον που άλλαξε δραματικά μέσα σε έναν μόλις χειμώνα. Η πιο καθοριστική εξέλιξη ήταν η άνοδος της McLaren Racing, η οποία μετά το πρωτάθλημα κατασκευαστών έκανε το επόμενο βήμα και κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τον Λάντο Νόρις.

Έτσι, εκτόπισε τη Red Bull Racing, η οποία για πρώτη φορά μετά το 2020 έμεινε άτιτλη, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν έφτασε το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.

Τι άλλαξε στο πρωτάθλημα οδηγών

Στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Λάντο Νόρις ανέβηκε από την τρίτη θέση του 2024 στην κορυφή το 2025, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Η μεγάλη του άνοδος σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος μετακινήθηκε από την έκτη θέση του 2024 στην τρίτη το 2025, επαναπροσδιόρισαν τη δυναμική της McLaren ως πλήρους φαβορί στο νέο κανονιστικό περιβάλλον. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως ο Νόρις συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς απ’ ότι ο Μαξ Φερστάπεν το 2024.

Αντίθετα, ο Ολλανδός της Red Bull Racing υποχώρησε από την κορυφή στην δεύτερη θέση, σημειώνοντας για πρώτη φορά μετά από χρόνια ότι η Red Bull Racing δεν είχε πλέον το απόλυτο τεχνικό πλεονέκτημα. Σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά, 7 οδηγοί είχαν τριψήφιο αριθμό βαθμών.

Τι άλλαξε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών

Αντίστοιχες αλλαγές σημειώθηκαν και στους κατασκευαστές. Η McLaren Racing διατήρησε το στέμμα της κατακτώντας 167 βαθμούς περισσότερους, δείχνοντας τη συνολική της πρόοδο. Η Mercedes-AMG κατάφερε να πάρει τη 2η θέση έχοντας 183 βαθμούς λιγότερους απ’ ότι η Scuderia Ferrari την περασμένη χρονιά.

Η Red Bull Racing έχοντας σχεδόν αποκλειστικά τη συνεισφορά του Μαξ Φερστάπεν ήταν 3η, ενώ η Scuderia Ferrari από 2η το 2024 έπεσε στην 4η θέση φέτος. Η Williams ήταν η 5η ομάδα που είχε τριψήφιο αριθμό βαθμών, ενώ καμία ομάδα δεν είχε μονοψήφια νούμερα. Αυτό δείχνει τη διαφορά στην κατανομή βαθμών από τη μία χρονιά στην άλλη.

