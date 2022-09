Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 παραδέχθηκε πως υπήρξαν στιγμές όπου η σχέση του με τον Γερμανό δεν ήταν καθόλου καλές.

Από τις μικρές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ πάλευαν μεταξύ τους για νίκες και πρωταθλήματα. Αμφότεροι έκαναν το ντεμπούτο τους στη Formula 1 το 2007, με τον Βρετανό να κατακτά τον πρώτο του τίτλο το 2008, ενώ ο Γερμανός το κατάφερε δύο χρόνια αργότερα, το 2010.

Στην πίστα έχουν δώσει πολύ σκληρές μάχες, ενώ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και για το πρωτάθλημα αρκετές φορές με όσες ομάδες κι αν έχουν οδηγήσει. Οι σχέσεις των δύο μπορεί να είναι σε πολύ καλό σημείο αυτή την περίοδο, όμως δεν ίσχυε πάντα αυτό. Όπως παραδέχθηκε ο Χάμιλτον στο Racer, αυτός και ο Φέτελ έχουν περάσει το δικό τους ψυχολογικό πόλεμο.

«Με τον Σεμπ είχαμε τόσες πολλές μεγάλες μάχες στο παρελθόν και είμαι πολύ περήφανος για εκείνον, για το ταξίδι του, για το ότι έχει ανοιχτεί και δεν φοβάται να μιλήσει για θέματα που τον προβληματίζουν και συνεχίζει να το κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως ό,τι κι αν αποφασίσει να κάνει μελλοντικά, θα το συνεχίσει. Το να έχεις αυτό το σεβασμό μεταξύ δύο ανθρώπων που είχαν τόσο σκληρές μάχες είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι φίλος με κάποιον που μάχεστε ρόδα με ρόδα για το πρωτάθλημα και ένας από τους δύο είναι αυτός που δεν θα κερδίσει. Ο ψυχολογικός πόλεμος που περνάς, είναι πολύ δύσκολος. Το να το ξεπερνάμε αυτό και να είμαστε τόσο καλοί φίλοι είναι κάτι που είμαι ευγνώμων. Πιστεύω πως θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι φίλοι στο μέλλον», ανέφερε ο 37χρονος.

Lewis Hamilton on the edge, Sebastian Vettel defending with all his might ⚔️ What a battle it was between these two drivers! 🤯 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/1EUjFu1z0F

Τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Φέτελ έχουν γράψει με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. Πρόκειται για δύο κορυφαίους οδηγούς, με τον ένα να έχει κατακτήσει επτά παγκόσμια πρωταθλήματα και τον άλλο τέσσερα.

Ο Φέτελ θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος της φετινής χρονιάς, βάζοντας τέλος σε μία πολύ πλούσια καριέρα. Στην Aston Martin τη θέση του θα πάρει ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος επέλεξε να μην συνεχίσει με την Alpine.

Από τη μεριά του ο Χάμιλτον είναι ιδιαίτερα χαρούμενος στη Formula 1 και δεν σκοπεύει να αποχωρήσει σύντομα από το σπορ.

