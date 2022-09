H «μαραθώνια» σεζόν θα περιλαμβάνει τον αριθμό-ρεκόρ των 21 grand prix και θα επισκεφθεί δύο νέες χώρες.

Μετά από αρκετή αναμονή και αφού ανακοινώθηκαν από την Dorna οι δύο νέες συμφωνίες σε Καζακστάν και Ινδία, παρουσιάστηκε το -προσωρινό- ημερολόγιο του 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP.

Η σεζόν ξεκινά στην Πορτογαλία στο Autodromo Internacional do Algarve στις 26 Μαρτίου, προτού το πρωτάθλημα περάσει τον Ατλαντικό Ωκεανό για τους αγώνες στο Termas de Rio Hondo (Αργεντινή) και στο Όστιν (ΗΠΑ). Αφού κάνει το γύρο του κόσμου, το πρωτάθλημα θα λήξει παραδοσιακά στη Βαλένθια στις 26 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα μετά το GP στο Κατάρ, που από το ξεκίνημα μεταφέρθηκε στο τέλος της χρονιάς.

Όσο για τους νέους αγώνες, το GP Καζακστάν είναι προγραμματισμένο για τις 9 Ιουλίου, ακριβώς πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, που θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, μέχρι τις 6 Αυγούστου. Το GP Ινδίας είναι τοποθετημένο στο δεύτερο μισό της σεζόν, με ημερομηνία διεξαγωγής τις 24 Σεπτεμβρίου. Με την ένταξη του Καζακστάν και της Ινδίας στο καλεντάρι, οι χώρες που θα έχουν φιλοξενήσει αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος θα γίνουν 31 ενώ οι μοτοσικλέτες θα έχουν τρέξει σε 75 διαφορετικές πίστες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι αγώνες στην Ισπανία μειώνονται από τέσσερις σε τρεις, καθώς στο πρόγραμμα του 2023 δεν περιλαμβάνεται το GP της Αραγονίας.

Το πιο «καυτό» διάστημα της σεζόν είναι ασφαλώς το τελευταίο κομμάτι της, καθώς στο 3μηνο από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο έχουν «στριμωχτεί» 10 αγώνες σε 13 Σαββατοκύριακα, με δύο διαδοχικά tripple header τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα προσωρινό, αφού εκκρεμούν η οριστικοποίηση των συμβολάιων με τις νέες πίστες και η έγκρισή τους από τη FIM, ωστόσο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές.

The #MotoGP2023 calendar has been released 📅



It's time for you to take a virtual tour and have a first taste of all the countries #MotoGP will touch down in 👇 pic.twitter.com/2eTKmdGXcd