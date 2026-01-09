Σαν Σήμερα: Μια νεοφώτιστη ομάδα της F1 κέρδισε το πρώτο της Grand Prix (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ιδιαίτερη μέρα η σημερινή καθώς θα μάθουμε πότε μία νεοφώτιστη ομάδα κατάφερε να καταπλήξει τον κόσμο της Formula 1 κερδίζοντας στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα. Επιπλέον θα μάθουμε για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων για το 1972 και την πρώτη γυναίκα που οδήγησε στην F1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, ο αείμνηστος Ρόνι Πέτερσον μοιράστηκε μια Ferrari 312PB με τον βετεράνο Τιμ Σένκεν και πήραν τη νίκη στα 1000 χιλιόμετρα του Μπουένος Άιρες, τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Οι νικητές, άφησαν πίσω τους την έτερη Ferrari των Κλέι Ρεγκατσόνι και Μπράιαν Ρέντμαν.

Σαν σήμερα το 1977, ο Τζόντι Σέκτερ έδωσε στη νεοφώτιστη ομάδα του Ουόλτερ Γούλφ την πρώτη της νίκη στην F1 στην πρώτη της συμμετοχή, επικρατώντας στο Grand Prix Αργεντινής. Ο αγώνας είχε πολλές εγκαταλείψεις λόγω μηχανικών προβλημάτων, με μόνο έξι μονοθέσια να φτάνουν στον τερματισμό. Ο Σέκτερ εκκίνησε μόλις 11ος με την καινούρια Wolf WR1, αλλά οδήγησε προσεκτικά και κατέκτησε μια ιστορική νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Κάρλος Πάτσε με Brabham και τρίτος ο τοπικός ήρωας Κάρλος Ρόιτμαν με Williams.

Σαν σήμερα το 2016, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η Μαρία Τερέζα Ντε Φιλίπις. Η Ιταλίδα έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που έτρεξε σε Grand Prix της Formula 1. Συμμετείχε σε τρεις αγώνες της σεζόν του 1958 – στο Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ιταλία – οδηγώντας μια Maserati 250F. Αποσύρθηκε νωρίς από την ενεργό δράση, ώστε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Φωτογραφίες: RSF_motorsport/Twitter-X