Το νέο PEUGEOT 408 επαναπροσδιορίζει την κατηγορία C με fastback σχεδίαση, ηλεκτρική τεχνολογία, premium άνεση και πλήρη γκάμα κινητήρων.

Το νέο Peugeot 408 ξεχωρίζει αμέσως από τον ανταγωνισμό χάρη στο μοναδικό fastback προφίλ του, τις γλυπτές επιφάνειες και την αιλουροειδή στάση του αμαξώματος. Με ύψος μόλις 1,48 μ. και φαρδιά μετατρόχια (1,59 μ. εμπρός και 1,60 μ. πίσω), αποπνέει δυναμισμό χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα.

Το εμπρός μέρος υιοθετεί τη νέα φωτιστική υπογραφή της Peugeot με τα χαρακτηριστικά «τρία νύχια» LED, ενώ στις εκδόσεις GT προστίθεται φωτιζόμενο έμβλημα στο κέντρο της μάσκας. Στο πίσω μέρος, το 408 γίνεται το πρώτο μοντέλο της μάρκας με φωτιζόμενο λογότυπο Peugeot, ενσωματωμένο σε ενιαία LED λωρίδα σε όλο το πλάτος.

Η νέα μάσκα και ο ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα, με έντονη χρήση γυαλιστερών και ματ μαύρων επιφανειών. Οι αποκλειστικές ζάντες Adakite 19 ιντσών με γεωμετρικό σχεδιασμό ολοκληρώνουν την επιβλητική εικόνα, ενώ προαιρετικά διατίθενται και ζάντες 20 ιντσών.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο νέο χρώμα Flare Green, το οποίο μεταβάλλεται από έντονο κίτρινο στον ήλιο σε βαθύ πράσινο στη σκιά, αναδεικνύοντας τις σμιλεμένες γραμμές του αμαξώματος.

Ψηφιακή καμπίνα και i-Cockpit νέας γενιάς

Στο εσωτερικό, το Peugeot 408 υιοθετεί την πιο σύγχρονη εκδοχή του Peugeot i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών και τα προσαρμόσιμα i-Toggles για άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

Στις εκδόσεις GT, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων διαθέτει τρισδιάστατα γραφικά για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός οκτώ χρωμάτων δημιουργεί lounge ατμόσφαιρα στην καμπίνα.

Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί με νέα υφάσματα, Alcantara και προαιρετικό δέρμα Nappa, ενώ οι επενδύσεις από γνήσιο αλουμίνιο ενισχύουν την premium αίσθηση.

Ηλεκτρικό, Plug-In Hybrid και Hybrid

Το νέο PEUGEOT 408 διατίθεται με τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Peugeot E-408 (αμιγώς ηλεκτρικό)

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 213 ίππους και 343 Nm ροπής, συνδυαζόμενος με μπαταρία 58,2 kWh. Η κατανάλωση περιορίζεται στις 14,7 kWh/100 km και η αυτονομία φτάνει τα 456 χλμ (WLTP). Η φόρτιση DC έως 120 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 20-80% σε περίπου 30 λεπτά.

Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240

Συνδυάζει βενζινοκινητήρα 180 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 92 kW και αυτόματο κιβώτιο e-DCS7. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 85 χλμ, ενώ η συνδυασμένη ισχύς ανέρχεται στους 240 ίππους.

Peugeot 408 Hybrid 145

Υβριδικό σύστημα με 145 ίππους και αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, με κατανάλωση μόλις 5,0 λτ./100 χλμ και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως και στο 50% της αστικής οδήγησης.

Άνεση επιπέδου premium και κορυφαίοι χώροι

Το Peugeot 408 προσφέρει τον μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατα στην κατηγορία του με 183 mm για τους πίσω επιβάτες, χάρη στο μεταξόνιο των 2,79 μέτρων.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 536 λίτρα και αγγίζει τα 1.611 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα, ενώ μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους έως 1,89 μ.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν πιστοποίηση AGR για την εργονομία τους και προσφέρονται με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, μασάζ και θέρμανση.

Τεχνολογία, συνδεσιμότητα και ασφάλεια

Το νέο 408 εξοπλίζεται με τα συστήματα AQS και Clean Cabin για καθαρό αέρα στην καμπίνα, προηγμένα κρύσταλλα για ηχομόνωση και προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή.

Το σύστημα infotainment Peugeot i-Connect Advanced υποστηρίζει συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom, ενσωμάτωση ChatGPT, Apple CarPlay και Android Auto, ενώ μέσω της εφαρμογής MyPEUGEOT παρέχεται πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος του οχήματος.

Στο E-408, το Trip Planner και η προ-θέρμανση μπαταρίας βελτιστοποιούν την ηλεκτρική εμπειρία, ενώ η λειτουργία V2L επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Ένα fastback χωρίς συμβιβασμούς

Το νέο Peugeot 408 δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις — τις δημιουργεί. Με τολμηρή σχεδίαση, κορυφαία τεχνολογία, πλήρη γκάμα ηλεκτρικών κινητήρων και premium ποιότητα κατασκευής, επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει σύγχρονο fastback στην κατηγορία C.