Μετά την κυριαρχία του το 2025, ο Ισπανός στοχεύει πλέον στα ιστορικά ρεκόρ του μεγάλου του αντιπάλου για να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκινά τη σεζόν του 2026 στο MotoGP ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, μετά την απόλυτη επικράτησή του το 2025 με την Ducati, όπου κατέκτησε 11 Grand Prix και 14 Sprints. Στα 32 του χρόνια, ο Μάρκεθ πανηγύρισε τον 7ο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και 9ο συνολικά, ισοφαρίζοντας ακριβώς τα επιτεύγματα του Βαλεντίνο Ρόσι.

Ειρωνεία της τύχης; Αυτή η ισοφάριση ήρθε ακριβώς 10 χρόνια μετά την περιβόητη σύγκρουσή τους το 2015. Πλέον, μόνο ο θρυλικός Τζιάκομο Αγκοστίνι έχει περισσότερους τίτλους στη μεγάλη κατηγορία (8).

Τα ρεκόρ του Ρόσι που «απειλούνται» το 2026

Ερχόμενος στη νέα σεζόν, ο Μάρκεθ μπορεί να ξεπεράσει τον Ρόσι σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες:

Τίτλοι: Με έναν 8ο τίτλο στη μεγάλη κατηγορία, ο Μάρκεθ θα αφήσει πίσω του τον Ρόσι και θα ισοφαρίσει τον Αγκοστίνι.

Νίκες σε όλες τις κατηγορίες: Ο Ρόσι έχει 115, ενώ ο Μάρκεθ βρίσκεται στις 99. Αν ο Ισπανός κερδίσει 16 από τους 22 αγώνες του 2026, θα τον ισοφαρίσει.

Νίκες στη μεγάλη κατηγορία: Ο "Doctor" ηγείται με 89, με τον Μάρκεθ να ακολουθεί με 73. Χρειάζεται 16 νίκες για να τον φτάσει και 17 για να τον προσπεράσει.

Ο γηραιότερος "Back-to-Back" Πρωταθλητής: Ο Ρόσι κατέχει το ρεκόρ κερδίζοντας τους τίτλους του 2008 και 2009 σε ηλικία 29 και 30 ετών. Ο Μάρκεθ, ήδη ο γηραιότερος πρωταθλητής στα 32 του, μπορεί να σπάσει και αυτό το ρεκόρ.

Ταχύτεροι γύροι: Ο Ρόσι προηγείται με 76 έναντι 72 του Μάρκεθ.

Τα «απλησίαστα» ρεκόρ του Ρόσι

Υπάρχουν όμως και στατιστικά που ο Μάρκεθ δεν μπορεί να αγγίξει φέτος:

Βάθρα συνολικά: Ο Ρόσι έχει 235 έναντι 165 του Μάρκεθ (διαφορά 71 βάθρων).

Βάθρα στη μεγάλη κατηγορία: Ο Ιταλός σταμάτησε στα 199, ενώ ο Ισπανός βρίσκεται στα 126.

Το 2026 δεν είναι απλώς μια νέα σεζόν, είναι η χρονιά που ο Μαρκ Μάρκεθ μπορεί να σφραγίσει τη δική του κυριαρχία απέναντι στην κληρονομιά του Βαλεντίνο Ρόσι, στην πιο ενδιαφέρουσα «στατιστική» κόντρα που έχουμε δει ποτέ στο MotoGP.