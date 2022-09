Ο επικεφαλής της Red Bull αναφέρθηκε σε μία από τις πιο έντονες λογομαχίες που είχε με το αφεντικό της Mercedes.

Η μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2021 δεν διεξήχθη μόνο εντός πίστας αλλά και εκτός αυτής. Τα pitwall των Red Bull Racing και Mercedes-AMG ήταν αυτά που πρωταγωνίστησαν σε πολλά Grand Prix. Στη μετάδοση των αγώνων «έβγαινε στον αέρα» η ενδοεπικοινωνία των επικεφαλής τους, Κρίστιαν Χόρνερ και Τότο Βολφ, με τον τέως Διευθυντή Αγώνων, Μάικλ Μάσι.

Οι συνομιλίες τους είχαν προκαλέσει πολλές φορές ίντριγκα και συζητήσεις, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως επηρέαζαν την κρίση της Διεύθυνσης Αγώνα. Αρκετές φορές ήταν αφορμή για αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ομάδων, με τον Χόρνερ να αφηγείται μία ιστορία για το πώς αυτός και ο Βολφ είχαν έντονη λογομαχία μπροστά στον Μάσι.

«Όλα ξεκίνησαν με τον Τότο, διότι με αυτόν ξεκίνησαν να μεταδίδονται τα μηνύματα με τη Διεύθυνση Αγώνα. Μάλλον είμαι ένοχος γι’ αυτό γιατί ήμουν εκείνος που πίεζε για να συμβεί στα στρατηγικά συμβούλια της Formula 1. Ήταν πρώτη φορά στην Ισπανία που άκουσα για πρώτη φορά τον Τότο που μιλούσε στον Μάικλ Μάσι και με παραξένεψε. Αυτό διογκώθηκε στο Σίλβερστον όπου ξαφνικά είχαμε ένα πολύ μεγάλο διάλογο του Τότο με τον Μάικλ, μετά του έστειλε ένα email και μετά είπε πως θα πάει να τον δει. Εκεί σκέφτηκα πως δεν θα το ανεχθώ άλλο αυτό και πήγα κι εγώ. Ένιωσα πως ήταν πολύ μονόπλευρη η κατάσταση, διότι κανένας επικεφαλής ομάδας δεν μπορεί να επηρεάζει τον Διευθυντή Αγώνων. Σε εκείνον τον αγώνα εγώ κι ο Τότο ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες. Εκείνος έλεγε πως ο οδηγός του δεν πρέπει να τιμωρηθεί κι εγώ είχα έναν οδηγό στο νοσοκομείο τον οποίο είχαν βγάλει εκτός αγώνα, για το οποίο είχα στεναχωρηθεί», ανέφερε ο Βρετανός στο Beyond the Grid.

Ο αγώνας στο Σίλβερστον ήταν αυτός που οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν είχαν επαφή, με τον Ολλανδό να φεύγει με περισσότερα από 200 χλμ/ώρα στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Βρετανός δέχθηκε 10 δευτερόλεπτα ποινής, όμως κατάφερε με δύο γύρους να απομένουν να ανέβει στην 1η θέση και να πάρει τη νίκη.

Όπως εξηγεί ο Χόρνερ, από ένα σημείο και μετά πως υπήρχε μάχη στο piwall για το ποια ομάδα θα μπορέσει να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στη Διεύθυνση Αγώνα: «Φυσικά θα υπερασπιστείς την ομάδα σου με όποιον τρόπο μπορείς. Υποθέτω πως δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το Άμπου Ντάμπι, όπου ο Τότο σε πολλά σημεία του αγώνα προσπαθούσε να μην βγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Μετά προσπαθούσε να κατευθύνει τον αγώνα στα μέτρα του και όταν άκουγα τις συνομιλίες, η πρώτη μου αντίδραση είναι να αμυνθώ. Θέλω να διασφαλίσω πως η καλύτερη άμυνά μου είναι η επίθεση ώστε να μην είναι μονόπλευρη η κατάσταση. Το χειρότερο σενάριο είναι ο τελευταίος που θα πει την άποψή του να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Είναι πιστεύω σωστό που σταμάτησαν οι επικεφαλής των αγώνων να μιλούν με τη Διεύθυνση Αγώνα».

