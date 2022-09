Η βροχή ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές στο Μοτέγκι με τον Μαρκ Μάρκεθ να παίρνει μια σημαντική pole position.

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι αυτός που ξεχώρισε και πήρε μία μεγάλη pole position. O αναβάτης της Honda με χρόνο 1:55,214 έκανε μία μεγάλη εμφάνιση και πανηγύρισε την πρώτη του pole από το 2019.

Πίσω του βρέθηκε ο πάντα εξαιρετικός στη βροχή, Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing, ο οποίος ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός. Ο Μπραντ Μπίντερ της KTM την τελευταία στιγμή κατάφερε να κάνει τον τρίτο ταχύτερο γύρο και έβαλε εκτός της πρώτης σειράς τον Μάβερικ Βινιάλες.

👑 @marcmarquez93 is back in full effect!



Absolute masterclass for the 8-time World Champion as he takes his first pole since the 2019 Japanese GP 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/PDfPKRnuc2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση των διεκδικητών του τίτλου, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να έχει την ταχύτερη επίδοση. Ο Ισπανός της Aprilia θα εκκινήσει από την 6η θέση της κατάταξης, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha έμεινε μόλις 9ος. Χειρότερη είναι η θέση του Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν στη 12η θέση και αύριο θα εκκινήσει από την άκρη της τέταρτης σειράς.

Q1

Έπειτα από μία ώρα καθυστέρηση, η δράση ξεκίνησε στο Μοτέγκι, με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και άπαντες ήθελαν να αποφύγουν τα λάθη.

Ο Μαρτίν είχε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά με το 1:56,229, με τον Μορμπιντέλι να τον ακολουθεί από κοντά. Ο Ζαρκό δεν άργησε να ξεπεράσει τον αναβάτη της Yamaha, ενώ αυτός που είχε πτώση ήταν ο Νακαγκάμι στην τελευταία στροφή.

The #MotoGP riders will need to be extra careful due to standing water on the track ⚠️



Down goes home hero @takanakagami30 at Turn 14 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/k2mPcclwOr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

Στο τέλος ο Γάλλος της Pramac ήταν αυτός που ξεχώρισε, γράφοντας μάλιστα το 1:55,300 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Κανένας δεν κατάφερε να εκτοπίσει τον Μαρτίν από τη 2η θέση, με τους δύο να παίρνουν το εισιτήριο για το Q2. Ο Μπαστιανίνι είχε πτώση και αύριο θα εκκινήσει 15ος τον αγώνα.

Both @pramacracing riders look primed for Q2 action



Will they both make it to the final stretch of qualifying? 🤔#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/XnDXtmgyB7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

Q2

Το κρίσιμο 15λεπτο που έκρινε τη σειρά εκκίνησης ξεκίνησε, με τους αναβάτες να μάχονται για μία θέση στην πίστα. Μετά τα πρώτα περάσματα στην κορυφή των χρόνων ήταν ο Ζαρκό με το 1:55,774 και είχε τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον Μάρκεθ.

Ο Ισπανός της Honda απάντησε άμεσα με το 1:55,698, με τον Ολιβέιρα να ανεβαίνει στην 3η θέση. Άσχημη ήταν η εμφάνιση των διεκδικητών του τίτλου, με τον Κουαρταραρό στην 5η θέση, τον Αλέιξ Εσπαργκαρό στην 11η θέση και τον Μπανάια ακριβώς πίσω του.

Championship leader @FabioQ20 has some work to do ahead of tomorrow 🔧



The Frenchman will start the #JapaneseGP 🇯🇵 from P9 pic.twitter.com/rUq6Nz3GXf September 24, 2022

Όλα όμως κρίθικαν στα τελευταία λεπτά. Ο Μάρκεθ έκανε μία εντυπωσιακή προσπάθεια στο 1:55,214, ενώ πίσω του ο Ολιβέιρα είχε πτώση. Ο Ζαρκό βελτίωσε την επίδοσή του, ενώ ο Μπίντερ σκαρφάλωσε στην 3η θέση την τελευταία στιγμή, πετώντας εκτός πρώτης σειράς τον Μάβερικ Βινιάλες.

H δράση συνεχίζεται την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου με τον μεγάλο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 9:00πμ. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 8:40.

An incredible ride from @JohannZarco1 and @BradBinder_33 on the wet 👏



The two will join @marcmarquez93 on the front row tomorrow 🔝#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Nvwxno7NGA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022

Αποτελέσματα QP GP Ιαπωνίας

