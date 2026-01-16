Η νέα πρωτοβουλία της Ford μειώνει έως και 25% τις τιμές για περισσότερα από 6.000 γνήσια ανταλλακτικά οχημάτων που κατασκευάστηκαν έως το 2019,

Η Ford ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής παλαιότερων οχημάτων της, προσφέροντας εκπτώσεις έως και 25% σε περισσότερα από 6.000 γνήσια ανταλλακτικά. Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2026 και αφορά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί έως το 2019.

Η κίνηση αυτή απευθύνεται σε ιδιοκτήτες προηγούμενων γενεών Ford, με στόχο να μπορούν να διατηρούν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας, σε πιο προσιτές τιμές.

Εκπτώσεις σε ανταλλακτικά με υψηλή συχνότητα ζημιών

Οι μειώσεις τιμών αφορούν ανταλλακτικά που συχνά υφίστανται φθορές ή ζημιές σε τροχαία ατυχήματα, όπως προφυλακτήρες, φτερά, πόρτες, πάνελ θυρών και γρίλιες ψυγείου, αλλά και προβολείς και εξαρτήματα φωτισμού. Συνολικά, το πρόγραμμα καλύπτει 35 διαφορετικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων δημοφιλή επιβατικά και pick-up όπως Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga και Ranger.

Σύμφωνα με τη Ford, τα μειωμένα ανταλλακτικά αφορούν αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα, διασφαλίζοντας σωστή εφαρμογή, αντοχή και συμβατότητα με τα οχήματα.

Στήριξη των ιδιοκτητών και παράταση του κύκλου ζωής

Όπως δήλωσε ο Dr. Wolfgang Voss, αντιπρόεδρος της Ford για την Ευρώπη στον τομέα Customer Service Division, η εταιρεία μετακυλίει στους πελάτες της τα οφέλη που έχει επιτύχει σε επίπεδο κόστους, στηρίζοντας όσους συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και να συντηρούν παλαιότερα μοντέλα Ford. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τη δέσμευση της μάρκας να διασφαλίζει τη μακροχρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για οχήματα που παραμένουν ενεργά στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Ενδεικτικά, η Ford αναφέρει ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια Fiesta παραγωγής 2008–2017 εξακολουθούν να κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη.

Οφέλη για τον αγοραστή και τη βιωσιμότητα

Η μείωση στις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Καλύτερη ποιότητα επισκευής, με σωστή εφαρμογή και ευκολότερο χρωματικό ταίριασμα.

Διατήρηση της μεταπωλητικής αξίας των οχημάτων.

Ενίσχυση της βιωσιμότητας, καθώς ενθαρρύνεται η επισκευή και η παράταση της ζωής των αυτοκινήτων αντί της αντικατάστασής τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά με τις νέες μειωμένες τιμές θα διατίθενται μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου εμπόρων και συνεργείων Ford σε όλη την Ευρώπη.