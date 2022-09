Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Μοτέγκι μπορεί αποδειχθεί καθοριστική.

Υπό τη συνεχή απειλή βροχής ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο για το Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Τζακ Μίλερ της Ducati να είναι αυτός που ολοκλήρωσε στην κορυφή της κατάταξης στο FP1. Ο Αυστραλός στη διαδικασία των 75 λεπτών σημείωσε χρόνο 1:44,509 και ήταν 28 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Πέκο Μπανάια.

Οι διαφορές ήταν εξαιρετικά μικρές στις κορυφαίες θέσεις, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha στην 3η θέση να είναι λιγότερο από μισό δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από τον Μίλερ. Ακόμη ένας αναβάτης που βρέθηκε στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου με τον Αυστραλό της Ducati ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia με χρόνο στο 1:44,577 στην 4η θέση.

Η διαδικασία ήταν γεμάτη δράση, με τους αναβάτες και τις ομάδες να εκμεταλλεύονται τα χρονικά περιθώρια που είχαν στη διάθεσή τους. Ουσιαστικά, έπρεπε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δύο ελεύθερων δοκιμών σε μία. Από την αναγνώριση της πίστας οι αναβάτες συνέχισαν σε δοκιμές με πολλά καύσιμα. Όμως στα τελευταία 20 λεπτά είδαμε άπαντες να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Η πρόβλεψη του καιρού μιλά για βροχή το Σάββατο και ήταν σημαντικό για τους αναβάτες να είναι στην πρώτη 10άδα.

Εξαιρετική εμφάνιση για τις δύο Repsol Honda στον εντός έδρας αγώνα τους, με τους Μαρκ Μάρκεθ και Πολ Εσπαργκαρό να πάιρνουν την 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Μαζί τους ήταν οι αναβάτες της KTM, Μιγκέλ Ολιβέιρα και Μπραντ Μπίντερ, ενώ το παζλ της πρώτης 10άδας, που περνά απευείας στο Q2, συμπλήρωσαν οι Λούκα Μαρίνι και Μάβερικ Βινιάλες.

FRANKly, that was a good lap! 👊 @FrankyMorbido12 sets a solid 1:46.164 that drives him to 4th! 🔥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ErP80mf48d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2022

Aν η βροχή κάνει την εμφάνισή της στο FP2 το Σάββατο και δεν επιτρέψει τη βελτίωση χρόνων, τότε οι παραπάνω αναβάτες θα πάρουν απευθείας πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η δράση συνεχίζεται στο Μοτέγκι για το Grand Prix Ιαπωνίας με το FP2 στις 4:50 ώρα Ελλάδος το Σάββατο τα ξημερώματα. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 9:05 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Ιαπωνίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com