Η δράση συνεχίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, το οποίο επισκέπτεται μετά από τρία χρόνια την Ιαπωνία.

Δίχως διακοπή το MotoGP ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την ασιατική του περιοδεία με πρώτο σταθμό να είναι το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 23-25 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς επιστρέφει στην πίστα του Motegi για πρώτη φορά από το 2019 για τον 16ο αγώνα της σεζόν.

Η πίστα είναι ιδιοκτησία της Honda, η οποία θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, ειδικά αυτή τη στιγμή που έχει επιστρέψει στη δράση ο Μαρκ Μάρκεθ. Έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και αποτελείται από 6 αριστερές στροφές και 8 δεξιές στροφές, ενώ η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 762 μέτρα. Το ρεκόρ πίστας το έχει ο Χόρχε Λορένθο στο 1:45,350, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα πραγματοποιήσουν συνολικά 24 γύρους.

After three long years, we're back! 🙌



It's time for Motegi! 😎#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/MFlkqBb3ki