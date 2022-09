Οι τελευταίοι χειρισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια πολλών ομάδων της F1, με το πρόγραμμα του 2023 να είναι η τελευταία αφορμή.

Πριν από λίγες ημέρες επισημοποιήθηκε το καλεντάρι της Formula 1 για το 2023. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον αριθμό ρεκόρ 24 αγώνων και ξεκινά από τον Μάρτιο, με την αυλαία να «πέφτει» τον Νοέμβριο. Όμως αυτή η ανακοίνωση από πλευράς FIA ήρθε δίχως την έγκριση των ομάδων, πράγμα που δημιούργησε έντονη δυσαρέσκεια.

Όπως αναφέρει η Guardian, η Liberty Media και ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι, δεν είχαν ενημερώσει σχετικά με την επισημοποίηση του προγράμματος του 2023. Το καλεντάρι περιλαμβάνει τρία triple-header, κάτι το οποίο κατά το παρελθόν έχουν δηλώσει επανειλημμένα οι ομάδες πως δεν θέλουν, αφού αποτελεί δοκιμασία για κάθε ομάδα να αγωνίζεται τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την FIA και τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ με την οποία να ενημερώνονταν οι ομάδες για το τελευταίο triple-header σε Τέξας, Μεξικό και Βραζιλία. Πρέπει να σημειωθεί πως ειδικά για περιπτώσεις τριών συνεχόμενων αγωνιστικών τριημέρων, οι ομάδες συνήθως έπρεπε να δώσουν πρώτα το πράσινο φως. Σύμφωνα με μία ομάδα, η στάση της FIA στο συγκεκριμένο θέμα είναι «ανεπίτρεπτη».

H αιφνίδια ανακοίνωση του προγράμματος της Formula 1 για το 2023 από την FIA, έπιασε απροετοίμαστη τη Liberty Media. Έπρεπε να περάσει λίγη ώρα ώστε να επισημοποιήσει με δική της ανακοίνωση πως το Grand Prix Μονακό θα βρίσκεται στο πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μάθαμε και την ημερομηνία του Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο το διοργανώνει η ίδια η Liberty Media, όμως το πότε θα γίνει αυτό το μάθαμε από την παγκόσμια ομοσπονδία.

